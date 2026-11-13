أسبـــــــوعيــــــة عــــــــرب ٤٨

يتناول العدد الواحد والثلاثون من "أسبوعية عرب ٤٨" أبرز قضايا الأسبوع: تبعات الانتخابات الإسرائيلية ومساعي تشكيل حكومة جديدة، واستمرار التحريض على العرب، والعنصرية، وغزة في ظلّ الشتاء والبرد، ومقالات كتاب الموقع.

العدد الواحد والثلاثون

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"أسبوعية عرب ٤٨" تصدر كل يوم جمعة، وتصل إلى مئات آلاف المتابعين عبر هواتفهم الشخصية، وتسلّط الضوء على قضايا الأسبوع.

يشرف على تحريرها، رامي منصور، وعلى إخراجها الفني وتصميم لوحة الغلاف، عبد طميش.