العدد الثاني والثلاثون
"أسبوعية عرب ٤٨" تصدر كل يوم جمعة، وتصل إلى مئات آلاف المتابعين عبر هواتفهم الشخصية، وتسلّط الضوء على قضايا الأسبوع.
يشرف على تحريرها، رامي منصور، وعلى إخراجها الفني وتصميم لوحة الغلاف، عبد طميش.
يتناول العدد الثاني والثلاثون من "أسبوعية عرب ٤٨" أبرز قضايا الأسبوع: الإرهاب اليهودي ضدّ المواطنين العرب، واستمرار التحريض عليهم، وتبعات الانتخابات الإسرائيلية وتطورات مساعي تشكيل حكومة جديدة، والأسرى والاستيطان وغزة، ومقالات كتاب الموقع.
تصميم لوحة الغلاف: عبد طميش
العدد الثاني والثلاثون
"أسبوعية عرب ٤٨" تصدر كل يوم جمعة، وتصل إلى مئات آلاف المتابعين عبر هواتفهم الشخصية، وتسلّط الضوء على قضايا الأسبوع.
يشرف على تحريرها، رامي منصور، وعلى إخراجها الفني وتصميم لوحة الغلاف، عبد طميش.