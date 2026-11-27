يتناول العدد الثالث والثلاثون من "أسبوعية عرب ٤٨" أبرز قضايا الأسبوع: جرائم قتل النساء والعنف ضدّهن، وتجويع وتعذيب الأسرى، وإرهاب المستوطنين، وشتاء غزة، والتطورات بشأن حكومة غادي آيزنكوت المحتملة، ومقالات كتاب الموقع.

العدد الثالث والثلاثون

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"أسبوعية عرب ٤٨" تصدر كل يوم جمعة، وتصل إلى مئات آلاف المتابعين عبر هواتفهم الشخصية، وتسلّط الضوء على قضايا الأسبوع.

يشرف على تحريرها، رامي منصور، وعلى إخراجها الفني وتصميم لوحة الغلاف، عبد طميش.