حالة الطقس: أجواء حارة حتى الثلاثاء والحرارة أعلى من معدلاتها العامة

ويكون الطقس، اليوم السبت، حارا إلى شديد الحرارة خلال ساعات الظهيرة، لا سيما في المناطق السهلية والساحلية، فيما يسود جو حار في المناطق الجبلية، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة. وخلال الليل، تصبح الأجواء لطيفة في الجبال...

تتأثر البلاد، خلال الأيام المقبلة، بأجواء صيفية حارة إلى شديدة الحرارة، فيما تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها السنوية لمثل هذا الوقت من العام بنحو درجتين إلى ثلاث درجات.

ويكون الطقس، اليوم السبت، حارا إلى شديد الحرارة خلال ساعات الظهيرة، لا سيما في المناطق السهلية والساحلية، فيما يسود جو حار في المناطق الجبلية، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة. وخلال الليل، تصبح الأجواء لطيفة في الجبال، وأقل اعتدالا في السهول والساحل.

ولا يطرأ تغير ملموس على درجات الحرارة، الأحد، إذ تبقى أعلى من معدلها بنحو ثلاث درجات على الأقل، وتسود أجواء حارة إلى شديدة الحرارة في معظم المناطق، بما فيها الجبلية.

وتشتد وطأة الحر، الإثنين، ويصبح الطقس حارا جدا خلال ساعات الظهيرة حتى في المناطق الجبلية، وشديد الحرارة في المناطق السهلية والساحلية، بينما تميل الأجواء إلى الاعتدال ليلا، خصوصا فوق المرتفعات.

أما الثلاثاء، فيطرأ انخفاض طفيف للغاية على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلاتها العامة بنحو درجتين إلى ثلاث درجات. ويسود طقس حار في الجبال، وحار إلى شديد الحرارة في المناطق السهلية والساحلية، فيما تكون الأجواء لطيفة ليلا في المناطق الجبلية.