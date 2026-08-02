حالة الطقس: الأجواء الحارة تستمر حتى الأربعاء

توقعت دائرة الأرصاد الجوية استمرار تأثير الأجواء الصيفية الحارة إلى شديدة الحرارة خلال الأيام الأربعة المقبلة، مع بقاء درجات الحرارة أعلى من معدلاتها السنوية العامة، وسط تحذيرات من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، والدعوة إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الطقس، اليوم الأحد، حارا في المناطق الجبلية، وشديد الحرارة في بقية المناطق، مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة، إلا أنها ستبقى أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية.

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ويسود خلال ساعات النهار جو حار إلى شديد الحرارة في المناطق السهلية والساحلية، إضافة إلى المناطق الجبلية، فيما تميل الأجواء إلى اللطافة خلال ساعات الليل، خاصة في المناطق الجبلية، مع أجواء أقل اعتدالًا في المناطق السهلية والساحلية.

الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

في يوم الإثنين، يتوقع الراصد الجوي أن يكون الطقس، حارا في المناطق الجبلية، وشديد الحرارة في بقية المناطق، دون أن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، إذ تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية.

ويسود خلال ساعات النهار جو حار جدًا، حتى في المناطق الجبلية، فيما تكون الأجواء شديدة الحرارة في المناطق السهلية والساحلية.

ومع حلول ساعات الليل، تميل الأجواء إلى اللطافة في المناطق الجبلية، بينما تكون أقل اعتدالا في المناطق السهلية والساحلية.

الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

يوم الثلاثاء، يتوقع الراصد الجوي أن يكون الطقس، حارا في المناطق الجبلية، وشديد الحرارة في بقية المناطق، دون أن يطرأ تغير يُذكر على درجات الحرارة، التي تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية.

وتسود خلال ساعات النهار أجواء صيفية حارة، خاصة وقت الظهيرة في المناطق الجبلية، فيما تكون الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في المناطق السهلية والساحلية.

وخلال ساعات الليل، تميل الأجواء إلى اللطافة في المناطق الجبلية، بينما تكون أقل اعتدالا في المناطق السهلية والساحلية.

الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

يوم الأربعاء، لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام لمثل هذا الوقت من العام بنحو 3 إلى 4 درجات مئوية.

وتسود خلال ساعات النهار أجواء حارة إلى شديدة الحرارة في المناطق الجبلية، فيما تكون الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة أيضا في المناطق السهلية والساحلية.

ومع حلول ساعات الليل، تميل الأجواء إلى اللطافة في المناطق الجبلية، بينما تكون أقل اعتدالا في المناطق السهلية والساحلية.

وحذرت الأرصاد الجوية من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة من الساعة 11 صباحا إلى 4 عصرا، وإشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة، وترك الأطفال أو كبار السن داخل المركبات المغلقة، ودعت المواطنين الإكثار من شرب الماء والسوائل.