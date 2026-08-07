ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

تشهد البلاد خلال الأيام المقبلة ارتفاعًا تدريجيًا على درجات الحرارة، وسط أجواء صيفية حارة نهارًا، تشتد في المناطق السهلية والساحلية والأغوار، فيما تبقى الأجواء لطيفة ومنعشة ليلًا، خاصة في المناطق الجبلية.

يتوقع الراصد الجوي أن تشهد البلاد، اليوم الجمعة، ارتفاعًا طفيفًا على درجات الحرارة، مع بقائها ضمن معدلاتها السنوية العامة.

ويسود طقس حار خلال ساعات الظهيرة، قبل أن تنخفض درجات الحرارة تدريجيًا في المساء والليل، لتصبح الأجواء لطيفة ومنعشة، لا سيما في المناطق الجبلية المتوسطة والعالية. وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، فيما يكون البحر خفيفًا إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويستمر الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة يوم السبت، مع أجواء صيفية اعتيادية في المناطق الجبلية والمرتفعات، في حين يكون الطقس حارًا في المناطق السهلية والساحلية خلال ساعات النهار.

أما يوم الأحد، فلا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، ويستمر الطقس الصيفي الحار نهارًا في المناطق الجبلية، بينما يشتد الحر في السهول والسواحل، ويكون شديد الحرارة في منطقة الأغوار. وخلال ساعات الليل، تميل الأجواء إلى الانتعاش في المناطق الجبلية، فيما تبقى لطيفة في بقية المناطق.

ويوم الإثنين، يطرأ ارتفاع طفيف جديد على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من المعدل السنوي العام بنحو أربع درجات مئوية. ويسود طقس حار في الجبال والمرتفعات، وأكثر حرارة في المناطق السهلية والساحلية، بينما يبقى شديد الحرارة في الأغوار. وخلال الليل، تكون الأجواء منعشة في المناطق الجبلية، ولطيفة مع حرارة مرتفعة نسبيًا في السهول والسواحل.

وتواصل درجات الحرارة ارتفاعها الطفيف يوم الثلاثاء، مع استمرار الأجواء الحارة في الجبال، والأكثر حرارة في المناطق السهلية والساحلية، فيما تبقى أعلى من معدلاتها السنوية بنحو أربع درجات مئوية، وتستمر الأجواء الليلية منعشة في المرتفعات ولطيفة في بقية المناطق.