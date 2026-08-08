حالة الطقس: الحرارة حول معدلاتها العامة

يكون الطقس صيفيًا عاديًا حارًا خلال ساعات النهار لطيفًا خلال ساعات المساء والليل.

ترتفع درجات الحرارة قليلاً، اليوم السبت، لتصبح حول معدلاتها السنوية العامة، ويكون الطقس صيفيًا عاديًا حارًا خلال ساعات النهار، لطيفًا خلال ساعات المساء والليل.

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الأحد: تستمر درجات الحرارة دون تغيير إذ تبقى حول معدلاتها العامة، ويكون الطقس صيفيًا عاديًا خلال ساعات النهار ويبقى لطيفًا أثناء ساعات المساء والليل.

الاثنين: تعود درجات الحرارة وترتفع لتصبح فوق معدلاتها السنوية العامة بقليل، ويكون الطقس حارًا في الجبال شديد الحرارة في بقية المناطق أثناء ساعات النهار ولطيفًا خلال ساعات المساء والليل.

الثلاثاء: تصبح درجات الحرارة فوق معدلاتها السنوية العامة بحدود 3 درجات، ويكون الطقس حارًا إلى شديد الحرارة في مختلف المناطق أثناء ساعات النهار ودافئًا نسبيًا خلال ساعات المساء والليل.

الأربعاء: تبقى درجات الحرارة فوق معدلاتها السنوية العامة بحدود 2-3 درجات، والطقس يبقى حارًا إلى شديد الحرارة في مختلف المناطق أثناء ساعات النهار ودافئًا نسبيًا خلال ساعات المساء والليل.