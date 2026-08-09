حالة الطقس: موجة حر تضرب البلاد وتستمر حتى الأربعاء

تتأثر البلاد خلال الأيام المقبلة بموجة حر متصاعدة، تبلغ ذروتها يومي الإثنين والثلاثاء، مع درجات حرارة تتجاوز معدلها السنوي بنحو 5 درجات مئوية، قبل أن تشهد الأربعاء ارتفاعًا طفيفا إضافيا مع استمرار الأجواء الحارة، فيما تبقى الليالي أكثر اعتدالا.

يتوقع الراصد الجوي أن تتأثر البلاد، اليوم، الأحد، بكتلة هوائية شديدة الحرارة، ما يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية.

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ويكون الطقس حارا في المناطق الجبلية، وشديد الحرارة في بقية المناطق، لا سيما السهلية والساحلية والأغوار، مع أجواء صيفية حارة نهارا في الجبال والمناطق المرتفعة.

وخلال ساعات الليل، يصبح الطقس منعشا في المناطق الجبلية، وأقل اعتدالا في المناطق السهلية والساحلية.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما في يوم الإثنين، يتعمق تأثير الكتلة الهوائية شديدة الحرارة على البلاد، ما يؤدي إلى طقس شديد الحرارة وجاف في معظم المناطق، مع ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 5 درجات مئوية.

وتسود أجواء حارة نهارا في الجبال والمناطق المرتفعة، بينما تكون الحرارة أعلى في المناطق السهلية والساحلية.

وخلال ساعات الليل، يصبح الطقس منعشا في المناطق الجبلية، ولطيفا مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة نسبيا في المناطق السهلية والساحلية.

الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

يستمر تأثير الكتلة الهوائية شديدة الحرارة يوم الثلاثاء، حيث يكون الطقس شديد الحرارة وجافا في معظم المناطق، دون تغير يذكر على درجات الحرارة، التي تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 5 درجات مئوية.

وتسود أجواء صيفية حارة خلال ساعات الظهيرة في المناطق الجبلية، بينما تكون الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في المناطق السهلية والساحلية، مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة.

وخلال ساعات الليل، يصبح الطقس لطيفًا في المناطق الجبلية، وأقل اعتدالا في المناطق السهلية والساحلية.

الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

في يوم الأربعاء، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، لتسود أجواء حارة نهارا في مختلف المناطق، بما فيها المناطق الجبلية، بينما تكون الحرارة أعلى من المعتاد في المناطق السهلية والساحلية.

وخلال ساعات الليل، يصبح الطقس منعشا ولطيفا في المناطق الجبلية، فيما تكون الأجواء أقل اعتدالا في المناطق السهلية والساحلية.

وحذرت الأرصاد الجوية من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة من الساعة 11 صباحا إلى 4 عصرا، وإشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة، وترك الأطفال أو كبار السن داخل المركبات المغلقة، ودعت المواطنين الإكثار من شرب الماء والسوائل.