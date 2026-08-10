حالة الطقس: أجواء شديدة الحرارة حتى الأربعاء وانخفاض تدريجي الخميس

تتواصل الأجواء شديدة الحرارة حتى الأربعاء، مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها المعتادة بنحو 5 إلى 6 درجات مئوية، قبل أن يبدأ الانخفاض التدريجي اعتبارا من الخميس، لتعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية تقريبا الجمعة، مع استمرار الطقس الصيفي الحار

يتوقع الراصد الجوي أن يتعمق تأثير الكتلة الهوائية شديدة الحرارة على البلاد، اليوم الإثنين، ما يؤدي إلى طقس شديد الحرارة وجاف في معظم المناطق، مع ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 6 درجات مئوية.

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وتسود أجواء حارة نهارا في الجبال والمناطق المرتفعة، بينما تكون الحرارة أعلى في المناطق السهلية والساحلية.

وخلال ساعات الليل، يصبح الطقس منعشا في المناطق الجبلية، ولطيفا مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة نسبيا في المناطق السهلية والساحلية.

الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي يوم الثلاثاء، يستمر تأثير الكتلة الهوائية شديدة الحرارة، حيث يكون الطقس شديد الحرارة وجافا في معظم المناطق، دون تغير يذكر على درجات الحرارة، التي تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 5 درجات مئوية.

وتسود أجواء صيفية حارة خلال ساعات الظهيرة في المناطق الجبلية، بينما تكون الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في المناطق السهلية والساحلية، مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة.

وخلال ساعات الليل، يصبح الطقس لطيفًا في المناطق الجبلية، وأقل اعتدالا في المناطق السهلية والساحلية.

الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

في يوم الأربعاء، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 6 درجات مئوية، لتسود أجواء حارة نهارا في مختلف المناطق، بما فيها المناطق الجبلية، بينما تكون الحرارة أعلى من المعتاد في المناطق السهلية والساحلية.

وخلال ساعات الليل، يصبح الطقس منعشا ولطيفا في المناطق الجبلية، فيما تكون الأجواء أقل اعتدالا في المناطق السهلية والساحلية.

الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما في يوم الخميس، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الطقس حارا نهارا في مختلف المناطق، بما فيها الجبلية.

ويكون الطقس أكثر حرارة في المناطق السهلية، فيما يسود طقس حار ورطب في المناطق الساحلية.

ليلا، يصبح الجو منعشا ولطيفا في المناطق الجبلية، وأقل اعتدالا في المناطق السهلية والساحلية.

يوم الجمعة، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس صيفيا اعتياديا، حارا نسبيا إلى حار خلال ساعات الظهيرة، مع بقاء درجات الحرارة حول معدلاتها السنوية لمثل هذا الوقت من العام.

ويميل الطقس إلى الانتعاش خلال ساعات المساء والليل، خاصة في المناطق الجبلية.

وفي يوم السبت، لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، ويكون الطقس صيفيا نهارا في مختلف المناطق، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، وحارا بشكل واضح في المناطق السهلية والساحلية.

ليلا، يصبح الجو منعشا ولطيفا في المناطق الجبلية، وأقل اعتدالا في المناطق السهلية والساحلية.

وحذرت الأرصاد الجوية من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة من الساعة 11 صباحا إلى 4 عصرا، وإشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة، وترك الأطفال أو كبار السن داخل المركبات المغلقة، ودعت المواطنين الإكثار من شرب الماء والسوائل.