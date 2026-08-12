حالة الطقس: أجواء شديدة الحرارة

تستمر الأجواء الحارة خلال الأيام المقبلة مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها المعتادة، قبل أن تبدأ بالانخفاض تدريجيا وصولا إلى أجواء صيفية أكثر اعتدالا نهاية الأسبوع. وتوصي الأرصاد بتجنب التعرض المباشر للشمس خلال ساعات الذروة، والإكثار من السوائل.

حرارة أعلى من المعدل حتى نهاية الأسبوع (Getty Images)

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 6 درجات مئوية.

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وتسود أجواء حارة نهارا في مختلف المناطق، بما فيها المناطق الجبلية، بينما تكون الحرارة أعلى من المعتاد في المناطق السهلية والساحلية.

وخلال ساعات الليل، يصبح الطقس منعشا ولطيفا في المناطق الجبلية، فيما تكون الأجواء أقل اعتدالا في المناطق السهلية والساحلية.

الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما في يوم الخميس، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 3 درجات مئوية، ومع بقاء الطقس حارا نهارا في مختلف المناطق، بما فيها الجبلية.

ويكون الطقس أكثر حرارة في المناطق السهلية، فيما يسود طقس حار ورطب في المناطق الساحلية.

ليلا، يصبح الجو منعشا ولطيفا في المناطق الجبلية، وأقل اعتدالا في المناطق السهلية والساحلية.

الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

يوم الجمعة، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس صيفيا اعتياديا، حارا نسبيا إلى حار خلال ساعات الظهيرة، مع بقاء درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين.

ويميل الطقس إلى الانتعاش خلال ساعات المساء والليل، خاصة في المناطق الجبلية.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي يوم السبت، لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، ويكون الطقس صيفيا نهارا في مختلف المناطق، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، وحارا بشكل واضح في المناطق السهلية والساحلية.

ليلا، يصبح الجو منعشا ولطيفا في المناطق الجبلية، وأقل اعتدالا في المناطق السهلية والساحلية.

وحذرت الأرصاد الجوية من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة من الساعة 11 صباحا إلى 4 عصرا، وإشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة، وترك الأطفال أو كبار السن داخل المركبات المغلقة، ودعت المواطنين الإكثار من شرب الماء والسوائل.