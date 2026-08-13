حالة الطقس: موجة حر تشتد قبل تراجع تدريجي نهاية الأسبوع

تتواصل الأجواء الصيفية الحارة خلال الأيام المقبلة، مع تراجع تدريجي ومحدود في درجات الحرارة وبقائها أعلى من معدلاتها المعتادة، فيما تميل الأجواء إلى الاعتدال ليلا، خصوصًا في المناطق الجبلية. وتحذر الأرصاد من التعرض المباشر للشمس خلال ساعات الذروة.

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، اليوم الخميس، مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 3 درجات مئوية، ومع بقاء الطقس حارا نهارا في مختلف المناطق، بما فيها الجبلية.

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ويكون الطقس أكثر حرارة في المناطق السهلية، فيما يسود طقس حار ورطب في المناطق الساحلية.

ليلا، يصبح الجو منعشا ولطيفا في المناطق الجبلية، وأقل اعتدالا في المناطق السهلية والساحلية.

الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

يوم الجمعة، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس صيفيا اعتياديا، حارا نسبيا إلى حار خلال ساعات الظهيرة، مع بقاء درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين.

ويميل الطقس إلى الانتعاش خلال ساعات المساء والليل، خاصة في المناطق الجبلية.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي يوم السبت، لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، ويكون الطقس صيفيا نهارا في مختلف المناطق، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، وحارا بشكل واضح في المناطق السهلية والساحلية.

ليلا، يصبح الجو منعشا ولطيفا في المناطق الجبلية، وأقل اعتدالا في المناطق السهلية والساحلية.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما في يوم الأحد، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس صيفياً في مختلف المناطق، مع أجواء حارة نسبيا في المناطق الجبلية، وحارة بشكل واضح في المناطق السهلية والساحلية، خاصة خلال ساعات الظهيرة.

وخلال ساعات الليل، تصبح الأجواء منعشة ولطيفة في المناطق الجبلية، بينما تكون أكثر اعتدالا في المناطق السهلية والساحلية.

يوم الإثنين، لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، ويسود طقس صيفي في مختلف المناطق خلال ساعات النهار، مع أجواء حارة نسبيا في المناطق الجبلية، وحارة بشكل واضح في المناطق السهلية والساحلية.

وتكون درجات الحرارة ضمن معدلاتها السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام، فيما تصبح الأجواء ليلا منعشة ولطيفة في المناطق الجبلية، وأقل اعتدالا في المناطق السهلية والساحلية.

وحذرت الأرصاد الجوية من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة من الساعة 11 صباحا إلى 4 عصرا، وإشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة، وترك الأطفال أو كبار السن داخل المركبات المغلقة، ودعت المواطنين الإكثار من شرب الماء والسوائل.