طقس صيفي حار وتحذيرات من التعرض للشمس حتى الإثنين

تسود البلاد خلال الأيام المقبلة أجواء صيفية حارة، مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها بقليل، وسط تحذيرات من التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة بين الساعة 11 صباحًا و4 عصرًا.

يستمر الطقس الصيفي خلال الأيام المقبلة، مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها السنوية بقليل، وسط أجواء حارة خلال ساعات النهار وانتعاش نسبي ليلًا، خصوصًا في المناطق الجبلية.

ويطرأ اليوم الجمعة انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع طقس صيفي اعتيادي وحار نسبيًا إلى حار خلال ساعات الظهيرة، وتبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها العام بنحو درجتين مئويتين. وتكون الأجواء أكثر انتعاشًا مساءً وليلاً، خاصة في المناطق الجبلية.

أما السبت، فلا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، ويسود طقس حار نسبيًا في المناطق الجبلية، وحار بشكل واضح في المناطق السهلية والساحلية، فيما تصبح الأجواء ليلاً منعشة ولطيفة في الجبال.

ويطرأ الأحد انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، مع استمرار الأجواء الصيفية الحارة، لا سيما في المناطق السهلية والساحلية خلال ساعات الظهيرة. وتبقى الأجواء ليلاً منعشة ولطيفة في المناطق الجبلية وأكثر اعتدالًا في المناطق الساحلية والسهلية.

ويستمر الطقس على حاله تقريبًا يوم الإثنين، مع أجواء صيفية حارة نهارًا، وتكون درجات الحرارة ضمن معدلاتها السنوية العامة، فيما تميل الأجواء ليلاً إلى الاعتدال والانتعاش.

وتكون الرياح خلال هذه الأيام جنوبية غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة وتنشط أحيانًا، فيما يكون البحر خفيفًا إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت الأرصاد الجوية من التعرض المباشر والطويل لأشعة الشمس، خصوصًا بين الساعة 11 صباحًا و4 عصرًا، ودعت إلى الإكثار من شرب الماء والسوائل. كما حذرت من إشعال النيران في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة، ومن ترك الأطفال وكبار السن داخل المركبات المغلقة.