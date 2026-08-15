حالة الطقس: الحرارة حول معدلاتها واحتمال أمطار متفرقة

تكون درجات الحرارة قريبة من معدلاتها العامة، اليوم السبت، ويكون الطقس حارًا خلال ساعات النهار وغير مستقر بحيث تظهر الغيوم وقد تترافق بهطول أمطار رعدية غير منتظمة في بعض المناطق مع تحذيرات من سيول طفيفة، ولطيفًا أثناء ساعات المساء والليل.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

الأحد: يظل الطقس صيفيًا عاديًا خلال ساعات النهار مع ظهور سحب متفرقة ويحتمل سقوط أمطار خفيفة في بعض المناطق، ولطيفًا أثناء ساعات المساء والليل، وتستمر درجات الحرارة قريبة من معدلاتها العامة.

الاثنين: تنخفض درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها العامة، والطقس يكون صيفيًا عاديًا خلال ساعات النهار مع ظهور سحب متفرقة، ولطيفًا أثناء ساعات المساء والليل مع نشاط الرياح وظهور سحب منخفضة.

الثلاثاء: تستمر درجات الحرارة حول معدلاتها العامة، ويستمر الطقس صيفيًا عاديًا خلال ساعات النهار مع ظهور سحب متفرقة، ولطيفاً أثناء ساعات المساء والليل مع نشاط الرياح أحياناً وظهور سحب متفرقة.

الأربعاء: ترتفع درجات الحرارة قليلاً لتصبح فوق معدلاتها بقليل، ويكون الطقس حارًا خلال ساعات النهار لطيفًا أثناء ساعات المساء والليل.