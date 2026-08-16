حالة الطقس: أجواء صيفية متقلبة حتى الأربعاء

تشير توقعات الأرصاد إلى تقلبات محدودة في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، مع أجواء صيفية تتراوح بين المعتدلة والحارة، قبل أن تتجه الحرارة إلى الارتفاع مجددا منتصف الأسبوع، خصوصا في المناطق السهلية والساحلية.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الطقس، اليوم الأحد، غائما جزئيا إلى صاف، مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة، لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، فيما تبقى فرصة هطول أمطار خفيفة ومتفرقة واردة على بعض المناطق.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

ويسود طقس صيفي في مختلف المناطق، يكون حارا نسبيا في الجبال، وحارا بشكل واضح في المناطق السهلية والساحلية خلال ساعات الظهيرة.

وخلال ساعات الليل، يصبح الطقس منعشا ولطيفا في المناطق الجبلية، وأقل اعتدالا في المناطق السهلية والساحلية.

الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما يوم الإثنين، فيكون الطقس صيفيا عاديا، غائما جزئيا إلى صاف، مع انخفاض آخر على درجات الحرارة، لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بقليل.

ويسود خلال ساعات النهار طقس صيفي في مختلف المناطق، حار نسبيا في الجبال وحارا بشكل واضح في المناطق السهلية والساحلية، فيما تكون درجات الحرارة ضمن معدلاتها السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام.

وخلال ساعات الليل، يصبح الطقس منعشا ولطيفا في المناطق الجبلية، وأقل اعتدالا في المناطق السهلية والساحلية.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي يوم الثلاثاء، فيكون الطقس صيفيا عاديا، غائما جزئيا إلى صاف، مع ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل.

ويسود خلال ساعات النهار طقس حار نسبيا في المناطق الجبلية، وحار بشكل ملحوظ في المناطق السهلية والساحلية، مع ارتفاع في مستويات الرطوبة.

وخلال ساعات الليل، يصبح الطقس منعشا ولطيفا في المناطق الجبلية، وأقل اعتدالا في المناطق السهلية والساحلية.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما يوم الأربعاء، فيطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويسود طقس حار نهارا في مختلف المناطق، بما فيها الجبال، بينما يكون حارا إلى شديد الحرارة في المناطق السهلية والساحلية.

وخلال ساعات الليل، يصبح الطقس منعشا ولطيفا في المناطق الجبلية، وأقل اعتدالا في المناطق السهلية والساحلية.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة من الساعة 11 صباحا إلى 4 مساء، وإشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة، وترك الأطفال أو كبار السن داخل المركبات المغلقة، كما نصحت المواطنين بالإكثار من شرب الماء والسوائل.