حالة الطقس: انخفاض مؤقت للحرارة يعقبه أجواء حارة

دعت الأرصاد إلى تجنب التعرض المباشر للشمس خلال ساعات الذروة، والإكثار من السوائل، والحذر من مخاطر اندلاع الحرائق وترك الأطفال وكبار السن داخل المركبات المغلقة.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الطقس، اليوم الإثنين، صيفيا عاديا، غائما جزئيا إلى صاف، مع انخفاض آخر على درجات الحرارة، لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بقليل.

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ويسود خلال ساعات النهار طقس صيفي في مختلف المناطق، حار نسبيا في الجبال وحارا بشكل واضح في المناطق السهلية والساحلية، فيما تكون درجات الحرارة ضمن معدلاتها السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام.

وخلال ساعات الليل، يصبح الطقس منعشا ولطيفا في المناطق الجبلية، وأقل اعتدالا في المناطق السهلية والساحلية.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي يوم الثلاثاء، فيكون الطقس صيفيا عاديا، غائما جزئيا إلى صاف، مع ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل.

ويسود خلال ساعات النهار طقس حار نسبيا في المناطق الجبلية، وحار بشكل ملحوظ في المناطق السهلية والساحلية، مع ارتفاع في مستويات الرطوبة.

وخلال ساعات الليل، يصبح الطقس منعشا ولطيفا في المناطق الجبلية، وأقل اعتدالا في المناطق السهلية والساحلية.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما يوم الأربعاء، فيطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، ويسود طقس حار نهارا في مختلف المناطق، بما فيها الجبال، بينما يكون حارا إلى شديد الحرارة في المناطق السهلية والساحلية.

وخلال ساعات الليل، يصبح الطقس منعشا ولطيفا في المناطق الجبلية، وأقل اعتدالا في المناطق السهلية والساحلية.

الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

في يوم الخميس، لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتبقى الأجواء صيفية حارة نهارا، مع درجات حرارة حول معدلها السنوي العام، بينما يسود ليلا طقس منعش، لا سيما في المناطق الجبلية.

يوم الجمعة، تبقى درجات الحرارة والأجواء دون تغير يذكر، ويستمر الطقس صيفيا حارا نهارا، مع درجات حرارة حول معدلاتها السنوية العامة، فيما تكون الأجواء ليلا منعشة، خصوصا في المناطق الجبلية.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة من الساعة 11 صباحا إلى 4 مساء، وإشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة، وترك الأطفال أو كبار السن داخل المركبات المغلقة، كما نصحت المواطنين بالإكثار من شرب الماء والسوائل.