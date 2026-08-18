حالة الطقس: موجة حر تبلغ ذروتها الخميس

تشهد البلاد خلال الأيام المقبلة أجواء صيفية تتجه نحو مزيد من الحرارة، مع تجاوز درجات الحرارة معدلاتها المعتادة تدريجيا، لتبلغ ذروتها الخميس بزيادة تصل إلى 4 درجات مئوية عن المعدل السنوي. وتبقى الأجواء أكثر اعتدالا ليلا.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الطقس، اليوم الثلاثاء، صيفيا عاديا، غائما جزئيا إلى صاف، مع ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل.

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ويسود خلال ساعات النهار طقس حار نسبيا في المناطق الجبلية، وحار بشكل ملحوظ في المناطق السهلية والساحلية، مع ارتفاع في مستويات الرطوبة.

وخلال ساعات الليل، يصبح الطقس منعشا ولطيفا في المناطق الجبلية، وأقل اعتدالا في المناطق السهلية والساحلية.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما يوم الأربعاء، فيطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، ويسود طقس حار نهارا في مختلف المناطق، بما فيها الجبال، بينما يكون حارا إلى شديد الحرارة في المناطق السهلية والساحلية.

وخلال ساعات الليل، يصبح الطقس منعشا ولطيفا في المناطق الجبلية، وأقل اعتدالا في المناطق السهلية والساحلية.

الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

في يوم الخميس، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، بينما يسود ليلا طقس منعش، لا سيما في المناطق الجبلية.

الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

يوم الجمعة، تبقى درجات الحرارة والأجواء دون تغير يذكر، ويستمر الطقس صيفيا حارا نهارا، مع درجات حرارة حول معدلاتها السنوية العامة، فيما تكون الأجواء ليلا منعشة، خصوصا في المناطق الجبلية.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة من الساعة 11 صباحا إلى 4 مساء، وإشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة، وترك الأطفال أو كبار السن داخل المركبات المغلقة، كما نصحت المواطنين بالإكثار من شرب الماء والسوائل.