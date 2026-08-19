حالة الطقس: تصاعد الموجة الحارة وتحذيرات من أشعة الشمس

تتجه درجات الحرارة إلى الارتفاع تدريجيا خلال الأيام المقبلة، لتبلغ ذروة الموجة الحارة السبت، مع أجواء شديدة الحرارة نهاراً، لا سيما في المناطق السهلية والساحلية والغورية. وتبقى الليالي ألطف نسبياً، خاصة في المناطق الجبلية.

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين.

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ويسود طقس حار نهارا في مختلف المناطق، بما فيها الجبال، بينما يكون حارا إلى شديد الحرارة في المناطق السهلية والساحلية.

وخلال ساعات الليل، يصبح الطقس منعشا ولطيفا في المناطق الجبلية، وأقل اعتدالا في المناطق السهلية والساحلية.

الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

في يوم الخميس، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، بينما يسود ليلا طقس منعش، لا سيما في المناطق الجبلية.

الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، ويكون الطقس صيفيا حارا نهارا، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 5 درجات مئوية.

وتسود أجواء شديدة الحرارة في المناطق الغورية.، ويستمر الطقس صيفيا حارا نهارا، مع درجات حرارة حول معدلاتها السنوية العامة، فيما تكون الأجواء ليلا منعشة، خصوصا في المناطق الجبلية.

أما في يوم السبت، تستمر الأجواء الحارة بشكل لافت، مع بقاء البلاد تحت تأثير موجة حر متوسطة القوة، وترتفع درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 6 درجات مئوية.

ويسود طقس صيفي حار إلى شديد الحرارة خلال ساعات الظهيرة في المناطق الجبلية والسهلية والساحلية، بينما يميل الطقس ليلا إلى الاعتدال واللطافة، خاصة في المناطق الجبلية، ويكون أقل اعتدالا في المناطق السهلية والساحلية.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة من الساعة 11 صباحا إلى 4 مساء، وإشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة، وترك الأطفال أو كبار السن داخل المركبات المغلقة، كما نصحت المواطنين بالإكثار من شرب الماء والسوائل.