حالة الطقس: موجة حر تتصاعد تدريجيا وذروتها السبت

تتأثر البلاد خلال الأيام المقبلة بأجواء حارة إلى شديدة الحرارة، مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها المعتادة وبلوغ ذروة الأجواء الحارة الجمعة، قبل تراجع طفيف السبت.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اليوم الخميس، حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق.

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ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، بينما يسود ليلا طقس منعش، لا سيما في المناطق الجبلية.

الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، ويكون الطقس صيفيا حارا نهارا، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية.

يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق.

وتسود أجواء شديدة الحرارة في المناطق الغورية.، ويستمر الطقس صيفيا حارا نهارا، مع درجات حرارة حول معدلاتها السنوية العامة، فيما تكون الأجواء ليلا منعشة، خصوصا في المناطق الجبلية.

الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما في يوم السبت، تستمر الأجواء الحارة بشكل لافت، مع بقاء البلاد تحت تأثير موجة حر متوسطة القوة، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية.

ويسود طقس صيفي حار إلى شديد الحرارة خلال ساعات الظهيرة في المناطق الجبلية والسهلية والساحلية، بينما يميل الطقس ليلا إلى الاعتدال واللطافة، خاصة في المناطق الجبلية، ويكون أقل اعتدالا في المناطق السهلية والساحلية.

الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة من الساعة 11 صباحا إلى 4 مساء، وإشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة، وترك الأطفال أو كبار السن داخل المركبات المغلقة، كما نصحت المواطنين بالإكثار من شرب الماء والسوائل.