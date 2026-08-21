أجواء شديدة الحرارة وموجة حر تضرب البلاد حتى الثلاثاء

تتأثر البلاد، اليوم الجمعة، بموجة حر متوسطة القوة، مع ارتفاع درجات الحرارة إلى نحو 4 درجات مئوية فوق معدلها السنوي، وتستمر الأجواء الحارة حتى الثلاثاء، رغم انخفاض تدريجي طفيف على درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.

تشهد البلاد، اليوم الجمعة، ارتفاعًا ملموسًا على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية، وسط أجواء صيفية حارة إلى شديدة الحرارة، ورطوبة مرتفعة في معظم المناطق.

وتكون الأجواء حارة في المناطق الجبلية وشديدة الحرارة في باقي المناطق، فيما تسود أجواء شديدة الحرارة في الأغوار. وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيفًا إلى متوسط ارتفاع الموج.

السبت: يستمر الطقس حارًا بشكل لافت، مع بقاء البلاد تحت تأثير موجة حر متوسطة القوة، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية. وتسود أجواء حارة إلى شديدة الحرارة خلال ساعات الظهيرة، فيما تميل الأجواء ليلًا إلى الاعتدال واللطافة، خصوصًا في المناطق الجبلية.

الأحد: يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها العام بنحو 3 درجات مئوية. ويستمر الطقس حارًا إلى شديد الحرارة خلال ساعات الظهيرة، فيما تصبح الأجواء ليلًا لطيفة في المناطق الجبلية وأقل اعتدالًا في المناطق السهلية والساحلية.

الإثنين: تنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف جدًا، مع بقائها أعلى من معدلها العام بنحو درجتين مئويتين. ويسود طقس صيفي حار خلال ساعات الظهيرة في المناطق الجبلية، وحار إلى شديد الحرارة في السهل والساحل، بينما تكون الأجواء ليلًا لطيفة في المناطق الجبلية وأقل اعتدالًا في المناطق السهلية والساحلية.

الثلاثاء: تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها العام بنحو درجتين مئويتين، من دون تغير يذكر. ويستمر الطقس صيفيًا حارًا في المناطق الجبلية، وحارًا إلى شديد الحرارة في المناطق السهلية والساحلية، مع ارتفاع في معدلات الرطوبة، فيما تكون الأجواء ليلًا لطيفة في المناطق الجبلية وأقل اعتدالًا في السهل والساحل.

وتشير التوقعات إلى استمرار الأجواء الحارة خلال الأيام المقبلة، مع تراجع تدريجي محدود في درجات الحرارة، دون عودة فورية إلى معدلاتها الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام.