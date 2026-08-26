حالة الطقس: أجواء حارة وتحذيرات من أشعة الشمس

تتركز شدة الحرارة في الأغوار والمناطق السهلية والساحلية، وسط تحذيرات من التعرض المباشر للشمس والحرائق والإجهاد الحراري.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الطقس، اليوم الأربعاء، صيفيا حارا خلال ساعات النهار في المناطق الجبلية والمرتفعات، فيما يكون حارا بشكل كبير في المناطق السهلية والساحلية، وشديد الحرارة في الأغوار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية.

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وخلال ساعات الليل، يصبح الجو منعشا في المناطق الجبلية، وأقل اعتدالا في المناطق السهلية والساحلية.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيفا إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي يوم الخميس، يبقى الجو صيفيا حارا خلال ساعات النهار في المناطق الجبلية والمرتفعات، فيما يسود طقس حار بشكل كبير في المناطق السهلية والساحلية، مع ارتفاع في نسبة الرطوبة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية.

ويستمر الجو شديد الحرارة في الأغوار، حيث تلامس درجات الحرارة 40 درجة مئوية.

وخلال ساعات الليل، يصبح الجو منعشا في المناطق الجبلية، وأقل اعتدالا في المناطق السهلية والساحلية.

الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما يوم الجمعة، فيبقى الطقس صيفيا عاديا، مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة التي تظل حول معدلاتها السنوية لمثل هذا الوقت من العام.

ويكون الجو حارا نسبيا إلى حار خلال ساعات الظهيرة، فيما يميل إلى الانتعاش مساءً وليلا، خصوصا في المناطق الجبلية.

يوم السبت، تبقى درجات الحرارة دون تغير يذكر، ويسود طقس صيفي حار نهارا، حتى في المناطق الجبلية، فيما يكون أكثر حرارة في السهول وعلى امتداد السواحل، وشديد الحرارة في الأغوار.

وتكون درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي لمثل هذا الوقت من العام بنحو درجتين مئويتين، بينما تسود أجواء منعشة خلال ساعات المساء والليل، خاصة في المناطق الجبلية.

أما يوم الأحد، فيطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لتصبح دون معدلها السنوي العام بنحو ثلاث درجات مئوية، ويسود طقس صيفي معتدل مع ظهور كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة.

وخلال ساعات المساء والليل، يصبح الطقس لطيفا ومنعشا، خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، مع أجواء باردة نسبيا خلال ساعات الفجر الأولى.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، خاصة خلال ساعات الذروة الممتدة من الساعة 11 صباحا وحتى 4 مساء، كما حذرت من إشعال النيران في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة، لما قد يسببه ذلك من اندلاع الحرائق وانتشارها.

ودعت الأرصاد إلى عدم ترك الأطفال وكبار السن داخل المركبات المغلقة، مع ضرورة الإكثار من شرب الماء والسوائل، لتجنب الجفاف والإجهاد الناتج عن ارتفاع درجات الحرارة.