حالة الطقس: ليلاً احتمال زخات متفرقة

مع ساعات الليل المتأخرة يتوقع أن تتأثر البلاد بمنخفض جوي وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانًا.

تنخفض درجات الحرارة قليلاً لتصبح حول معدلاتها العامة، اليوم السبت، ويبقى الطقس حارًا خلال ساعات النهار، على أن تنخفض الحرارة أثناء ساعات المساء والليل وترتفع نسب الرطوبة وتظهر سحب منخفضة، وتُصبح الفرصة مهيأة لهطول زخات من الأمطار في بعض مناطق البلاد.

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الأحد: تبقى درجات الحرارة دون معدلاتها بقليل، ويُتوقع أن تبقى الفرصة مهيأة لهطول زخات من الأمطار في أنحاء متفرقة، وتتلاشى فرص هطول الأمطار ظهرًا وتستقر الأجواء، وتكون الرياح نشطة صباحًا مع هبات قوية.

الإثنين: ترتفع درجات الحرارة لتقترب من معدلاتها السنوية العامة، ويكون الطقس صيفيًا عاديًا حارًا في الجبال حارًا جدًا في بقية المناطق خلال ساعات النهار، ولطيفًا أثناء ساعات المساء والليل.

الثلاثاء: تواصل درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح فوق معدلاتها العامة، ويكون الطقس صيفيًا حارًا خلال ساعات النهار في الجبال حارًا جدًا في بقية المناطق، وأثناء ساعات المساء والليل بسود طقس لطيف.

الأربعاء: تستمر درجات الحرارة دون تغير ملحوظ، ويكون الطقس حارًا في الجبال أثناء ساعات النهار حارًا جدًا في بقية المناطق، ولطيفًا أثناء ساعات المساء والليل.