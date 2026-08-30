حالة الطقس: أمطار الأحد وارتفاع الحرارة حتى الأربعاء

تتأثر البلاد اليوم الأحد بأجواء متقلبة وانخفاض ملموس على درجات الحرارة، مع فرص لهطول أمطار متفرقة ورياح نشطة، قبل أن تستقر الأجواء تدريجيا الإثنين.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الطقس، اليوم الأحد، غائما إلى غائم جزئيا، مع انخفاض ملموس على درجات الحرارة، في ظل استمرار تأثر البلاد بالمنخفض الجوي.

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وتتهيأ الفرصة لتساقط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، خاصة الشمالية، قد تكون مصحوبة أحيانا بعواصف رعدية.

ومن ساعات ما بعد الظهر، تميل الأجواء تدريجيا إلى الاستقرار، فيما يصبح الطقس خلال ساعات المساء والليل لطيفا ومنعشا، لا سيما في الجبال العالية والمتوسطة، مع أجواء باردة نسبيا خلال ساعات الفجر الأولى.

وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا قد تصل سرعتها إلى حوالي 50 كم/ ساعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

أما يوم الإثنين، فيكون الطقس صيفيا عاديا، غائما جزئيا إلى صافٍ، مع ارتفاع درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام.

ويسود جو حار نسبيا إلى حار خلال ساعات النهار في مختلف المناطق، بما فيها الجبال، فيما يكون الطقس حارا إلى شديد الحرارة في المناطق السهلية والساحلية.

وخلال ساعات الليل، تنخفض درجات الحرارة، ويصبح الجو منعشا ولطيفا في المناطق الجبلية كافة، وأقل اعتدالا في المناطق السهلية والساحلية.

وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي يوم الثلاثاء المقبل، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام، ويكون الطقس حاراً في المناطق الجبلية، وشديد الحرارة في بقية المناطق.

وخلال ساعات النهار، تسود أجواء حارة في الجبال والمناطق المرتفعة، فيما تكون أكثر حرارة في المناطق السهلية والساحلية.

أما في ساعات المساء والليل، فتميل الأجواء إلى الاعتدال، وتصبح منعشة إلى باردة نسبيا في المناطق الجبلية، ومنعشة ولطيفة في المناطق السهلية والساحلية.

وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي يوم الأربعاء، لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، ويستمر الطقس صيفيا حارا خلال ساعات النهار في الجبال والمناطق المرتفعة، فيما تسود أجواء حارة بشكل أكبر في المناطق السهلية والساحلية، وشديدة الحرارة في الأغوار.

وخلال ساعات المساء والليل، تصبح الأجواء منعشة في المناطق الجبلية كافة، بينما تكون أقل اعتدالا في المناطق السهلية والساحلية.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة من الساعة 11 صباحا إلى 4 مساء، ومن خطر إشعال النيران في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة، وكذلك من ترك الأطفال أو كبار السن داخل المركبات المغلقة.

كما حذرت المواطنين خلال يوم الأحد، من خطر شدة سرعة الرياح التي قد تصل سرعتها في بعض الهبات إلى حوالي 50 كم/ ساعة، ومن خطر تزحلق المركبات على الطرقات في المناطق التي تشهد تساقط أمطار، إضافة إلى خطر ارتفاع موج البحر.