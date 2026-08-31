حالة الطقس: موجة حر تتصاعد تدريجياً حتى الأربعاء

تستقر الأجواء اليوم الإثنين مع ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة، قبل أن تتصاعد حدة الأجواء الحارة الثلاثاء والأربعاء، حين تصبح الحرارة أعلى من معدلها السنوي بنحو 4 درجات مئوية، مع أجواء شديدة الحرارة في الأغوار.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الطقس، اليوم الإثنين، صيفيا عاديا، غائما جزئيا إلى صافٍ، مع ارتفاع درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام.

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ويسود جو حار نسبيا إلى حار خلال ساعات النهار في مختلف المناطق، بما فيها الجبال، فيما يكون الطقس حارا إلى شديد الحرارة في المناطق السهلية والساحلية.

وخلال ساعات الليل، تنخفض درجات الحرارة، ويصبح الجو منعشا ولطيفا في المناطق الجبلية كافة، وأقل اعتدالا في المناطق السهلية والساحلية.

وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي يوم الثلاثاء المقبل، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام، ويكون الطقس حاراً في المناطق الجبلية، وشديد الحرارة في بقية المناطق.

وخلال ساعات النهار، تسود أجواء حارة في الجبال والمناطق المرتفعة، فيما تكون أكثر حرارة في المناطق السهلية والساحلية.

أما في ساعات المساء والليل، فتميل الأجواء إلى الاعتدال، وتصبح منعشة إلى باردة نسبيا في المناطق الجبلية، ومنعشة ولطيفة في المناطق السهلية والساحلية.

وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما في يوم الأربعاء، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 4 درجات مئوية.

ويستمر الطقس صيفيا حارا خلال ساعات النهار في الجبال والمناطق المرتفعة، فيما تسود أجواء حارة بشكل أكبر في المناطق السهلية والساحلية، وشديدة الحرارة في الأغوار.

وخلال ساعات المساء والليل، تصبح الأجواء منعشة في المناطق الجبلية كافة، بينما تكون أقل اعتدالا في المناطق السهلية والساحلية.

الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة من الساعة 11 صباحا إلى 4 مساء، ومن خطر إشعال النيران في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة، وكذلك من ترك الأطفال أو كبار السن داخل المركبات المغلقة.