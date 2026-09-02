حالة الطقس: أجواء حارة حتى الخميس

تتواصل الأجواء الحارة خلال الأيام المقبلة، مع ذروة في ارتفاع الحرارة الخميس قبل أن تتراجع تدريجيا الجمعة، فيما تعود للارتفاع بشكل طفيف السبت، وسط تحذيرات من التعرض المباشر للشمس وترك الأطفال وكبار السن داخل المركبات المغلقة.

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 4 درجات مئوية.

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ويستمر الطقس صيفيا حارا خلال ساعات النهار في الجبال والمناطق المرتفعة، فيما تسود أجواء حارة بشكل أكبر في المناطق السهلية والساحلية، وشديدة الحرارة في الأغوار.

وخلال ساعات المساء والليل، تصبح الأجواء منعشة في المناطق الجبلية كافة، بينما تكون أقل اعتدالا في المناطق السهلية والساحلية.

الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي يوم الخميس، يكون الطقس حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق مع ارتفاع ملحوظ في نسبة الرطوبة، خصوصا في المناطق السهلية والساحلية.

ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، التي تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية.

وخلال ساعات النهار، يسود طقس صيفي حار في الجبال والمناطق المرتفعة، بينما يكون حارا جدا في المناطق السهلية والساحلية، وشديد الحرارة في الأغوار.

ومع ساعات الليل، تنخفض الحرارة ويسود طقس منعش في المناطق الجبلية، وأقل اعتدالا في السهول والسواحل.

الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما في يوم الجمعة، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويصبح الطقس صيفيا عاديا، حارا نسبيا إلى حار خلال ساعات الظهيرة، مع بقاء درجات الحرارة حول معدلها السنوي لمثل هذا الوقت من العام.

وفي ساعات المساء والليل، يصبح الطقس منعشا، خصوصا في المناطق والأقاليم الجبلية.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، والبحر خفيفا إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي يوم السبت، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس صيفيا عاديا، حارا نسبيا إلى حار خلال ساعات الظهيرة، مع بقاء درجات الحرارة حول معدلها السنوي لمثل هذا الوقت من العام.

وخلال ساعات المساء والليل، يصبح الطقس منعشاً، خاصة في المناطق والأقاليم الجبلية.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة من الساعة 11 صباحا إلى 4 مساء، ومن خطر إشعال النيران في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة، وكذلك من ترك الأطفال أو كبار السن داخل المركبات المغلقة.

كما حذرت من ترك الأطفال أو كبار السن داخل المركبات المغلقة، لما يشكله ذلك من خطر على حياتهم، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة.