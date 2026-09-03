حالة الطقس: أجواء صيفية حارة حتى السبت

تستمر الأجواء الحارة خلال الأيام المقبلة، مع تراجع طفيف للحرارة الجمعة قبل ارتفاع محدود السبت، فيما تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها المعتادة. وتدعو الأرصاد إلى تجنب التعرض المباشر للشمس في ساعات الذروة، والحذر من اندلاع الحرائق.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الطقس، اليوم الخميس، حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق مع ارتفاع ملحوظ في نسبة الرطوبة، خصوصا في المناطق السهلية والساحلية.

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ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، التي تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية.

وخلال ساعات النهار، يسود طقس صيفي حار في الجبال والمناطق المرتفعة، بينما يكون حارا جدا في المناطق السهلية والساحلية، وشديد الحرارة في الأغوار.

ومع ساعات الليل، تنخفض الحرارة ويسود طقس منعش في المناطق الجبلية، وأقل اعتدالا في السهول والسواحل.

الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما في يوم الجمعة، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويصبح الطقس صيفيا عاديا، حارا نسبيا إلى حار خلال ساعات الظهيرة، مع بقاء درجات الحرارة حول معدلها السنوي لمثل هذا الوقت من العام.

وفي ساعات المساء والليل، يصبح الطقس منعشا، خصوصا في المناطق والأقاليم الجبلية.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، والبحر خفيفا إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي يوم السبت، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس صيفيا عاديا، حارا نسبيا إلى حار خلال ساعات الظهيرة، مع بقاء درجات الحرارة حول معدلها السنوي لمثل هذا الوقت من العام.

وخلال ساعات المساء والليل، يصبح الطقس منعشاً، خاصة في المناطق والأقاليم الجبلية.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيفا إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة من الساعة 11 صباحا إلى 4 مساء، ومن خطر إشعال النيران في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة، وكذلك من ترك الأطفال أو كبار السن داخل المركبات المغلقة.

كما حذرت من ترك الأطفال أو كبار السن داخل المركبات المغلقة، لما يشكله ذلك من خطر على حياتهم، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة.