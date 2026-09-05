حالة الطقس: أجواء حارة نهارًا ولطيفة مساءً

بدءًا من الثلاثاء، تعود درجات الحرارة لتتجاوز معدلاتها السنوية العامة، ويصبح الطقس حارًا في المناطق الجبلية إلى حار جدًا في بقية مناطق البلاد.

لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، اليوم السبت، حيث تستمر قريبة من معدلاتها العامة، ويكون الطقس حارًا نهارًا ولطيفًا مساءً وليلاً، وتظهر سحب منخفضة وتنشط الرياح على فترات.

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الأحد: تستمر درجات الحرارة قريبة من معدلاتها السنوية العامة، والطقس حارًا نهارًا لطيفًا مساءً وليلاً، وتظهر سحب متفرقة.

الاثنين: ترتفع درجات الحرارة لتتجاوز معدلاتها السنوية العامة، ويكون الطقس حارًا أثناء ساعات النهار في الجبال وحارًا جدًا في بقية المناطق، ولطيفًا خلال ساعات المساء والليل.

الثلاثاء: توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح فوق معدلاتها العامة بحدود 3 درجات، ويصبح الطقس حارًا جدًا في أغلب المناطق خلال ساعات النهار ولطيفًا إلى دافئٍ نسبيًا خلال ساعات المساء والليل.

الأربعاء: تستمر درجات الحرارة فوق معدلاتها السنوية العامة، ويكون الطقس حارًا إلى حارٍ جدًا خلال ساعات النهار ولطيفًا بوجهٍ عام أثناء ساعات المساء والليل.