حالة الطقس: أجواء حارة حتى الأربعاء

تتراجع درجات الحرارة تدريجيا خلال الأيام المقبلة بعد موجة من الأجواء الحارة، مع استمرار الطقس الصيفي وارتفاع الحرارة خصوصاً خلال ساعات الظهيرة، قبل أن تميل الأجواء إلى الاعتدال ليلاً، لا سيما في المناطق الجبلية.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الطقس، اليوم الأحد، صيفيا عاديا وغائما جزئيا إلى صاف، مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة، لتصبح حول معدلها السنوي العام.

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وتسود أجواء صيفية حارة خلال ساعات الظهيرة في المناطق الجبلية، بينما تكون حارة إلى شديدة الحرارة في المناطق السهلية والساحلية.

وفي ساعات الليل، تميل الأجواء إلى الاعتدال وتصبح لطيفة في المناطق الجبلية، وأقل اعتدالا في المناطق السهلية والساحلية.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، والبحر خفيفا إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي يوم الإثنين، يكون الطقس حارا في المناطق الجبلية، وشديد الحرارة في بقية المناطق، مع ارتفاع في نسبة الرطوبة، وارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية.

وتسود أجواء صيفية حارة إلى شديدة الحرارة في مختلف المناطق، ولا سيما السهلية والساحلية والجبلية، فيما تكون الأجواء خلال ساعات الليل لطيفة في المناطق الجبلية، وأقل اعتدالاً في المناطق السهلية والساحلية.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، والبحر خفيفا إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويم الثلاثاء، يكون الطقس حارا في المناطق الجبلية، وشديد الحرارة في بقية المناطق، مع ارتفاع في نسبة الرطوبة، وارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية.

وتسود أجواء صيفية حارة إلى شديدة الحرارة خلال ساعات الظهيرة في المناطق الجبلية والسهلية والساحلية، فيما تبقى الأجواء لطيفة خلال ساعات الليل في المناطق الجبلية، وأقل اعتدالا في المناطق السهلية والساحلية.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، والبحر خفيفا إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما في يوم الأربعاء يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء صيفية حارة خلال ساعات الظهيرة في المناطق الجبلية، وحارة بشكل لافت في المناطق السهلية والساحلية.

وفي ساعات الليل، تصبح الأجواء لطيفة في المناطق الجبلية، وأقل اعتدالاً في المناطق السهلية والساحلية.

في يوم الخميس، يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، لتصبح ضمن معدلها السنوي العام، فيما يكون الطقس صافيا وحارا خلال ساعات النهار، ولا سيما وقت الظهيرة.

وتعاود درجات الحرارة الانخفاض خلال ساعات المساء والليل، لتصبح الأجواء لطيفة ومنعشة، خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، خاصة خلال ساعات الذروة من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 4 مساء، ومن خطر إشعال النيران في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة، ومن ترك الأطفال أو كبار السن داخل المركبات المغلقة.