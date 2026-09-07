حالة الطقس: أيام حارة وانخفاض مرتقب الخميس

تحذر الأرصاد من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، ومن مخاطر إشعال الحرائق وترك الأطفال وكبار السن داخل المركبات المغلقة.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الطقس، اليوم الإثنين، حارا في المناطق الجبلية، وشديد الحرارة في بقية المناطق، مع ارتفاع في نسبة الرطوبة، وارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية.

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وتسود أجواء صيفية حارة إلى شديدة الحرارة في مختلف المناطق، ولا سيما السهلية والساحلية والجبلية، فيما تكون الأجواء خلال ساعات الليل لطيفة في المناطق الجبلية، وأقل اعتدالاً في المناطق السهلية والساحلية.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، والبحر خفيفا إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي يوم الثلاثاء، يكون الطقس حارا في المناطق الجبلية، وشديد الحرارة في بقية المناطق، مع ارتفاع في نسبة الرطوبة، وارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية.

وتسود أجواء صيفية حارة إلى شديدة الحرارة خلال ساعات الظهيرة في المناطق الجبلية والسهلية والساحلية، فيما تبقى الأجواء لطيفة خلال ساعات الليل في المناطق الجبلية، وأقل اعتدالا في المناطق السهلية والساحلية.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، والبحر خفيفا إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما في يوم الأربعاء يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وبقاء الأجواء صيفية حارة خلال ساعات الظهيرة في المناطق الجبلية، وحارة بشكل لافت في المناطق السهلية والساحلية.

وفي ساعات الليل، تصبح الأجواء لطيفة في المناطق الجبلية، وأقل اعتدالاً في المناطق السهلية والساحلية.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في يوم الخميس، يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، لتصبح ضمن معدلها السنوي العام، فيما يكون الطقس صافيا وحارا خلال ساعات النهار، ولا سيما وقت الظهيرة.

وتعاود درجات الحرارة الانخفاض خلال ساعات المساء والليل، لتصبح الأجواء لطيفة ومنعشة، خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، خاصة خلال ساعات الذروة من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 4 مساء، ومن خطر إشعال النيران في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة، ومن ترك الأطفال أو كبار السن داخل المركبات المغلقة.