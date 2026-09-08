حالة الطقس: حرارة مرتفعة وأجواء منعشة ليلا

تشهد البلاد خلال الأيام المقبلة أجواء حارة إلى شديدة الحرارة، مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة اليوم، قبل أن تبدأ بالتراجع تدريجيا اعتبارا من الأربعاء، وتعود الخميس إلى معدلاتها السنوية العامة.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الطقس، اليوم الثلاثاء، حارا في المناطق الجبلية، وشديد الحرارة في بقية المناطق، مع ارتفاع في نسبة الرطوبة، وارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية.

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وتسود أجواء صيفية حارة إلى شديدة الحرارة خلال ساعات الظهيرة في المناطق الجبلية والسهلية والساحلية، فيما تبقى الأجواء لطيفة خلال ساعات الليل في المناطق الجبلية، وأقل اعتدالا في المناطق السهلية والساحلية.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، والبحر خفيفا إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما في يوم الأربعاء يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وبقاء الأجواء صيفية حارة خلال ساعات الظهيرة في المناطق الجبلية، وحارة بشكل لافت في المناطق السهلية والساحلية.

وفي ساعات الليل، تصبح الأجواء لطيفة في المناطق الجبلية، وأقل اعتدالاً في المناطق السهلية والساحلية.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في يوم الخميس، يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، لتصبح ضمن معدلها السنوي العام، فيما يكون الطقس صافيا وحارا خلال ساعات النهار، ولا سيما وقت الظهيرة.

وتعاود درجات الحرارة الانخفاض خلال ساعات المساء والليل، لتصبح الأجواء لطيفة ومنعشة، خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة.

الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

يكون الطقس يوم الجمعة صيفيا عاديا وحارا نسبيا خلال ساعات النهار، دون تغير يذكر على درجات الحرارة.

وتسود أجواء معتدلة نسبيا في المناطق الجبلية، فيما تكون حارة جدا في مناطق الأغوار.

وخلال ساعات الليل، يصبح الطقس منعشا بشكل ملحوظ، خاصة في المناطق الجبلية.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، خاصة خلال ساعات الذروة من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 4 مساء، ومن خطر إشعال النيران في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة، ومن ترك الأطفال أو كبار السن داخل المركبات المغلقة.