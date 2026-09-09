حالة الطقس: موجة حر تتراجع نهاية الأسبوع

تستقر الأجواء الجمعة ضمن طابع صيفي معتدل نسبياً، مع بقاء الحرارة مرتفعة في الأغوار، فيما تميل الأجواء ليلاً إلى الانتعاش، خاصة في المناطق الجبلية. وحذرت الأرصاد من التعرض المباشر للشمس خلال ساعات الذروة، ومن مخاطر إشعال النيران.

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وبقاء الأجواء صيفية حارة خلال ساعات الظهيرة في المناطق الجبلية، وحارة بشكل لافت في المناطق السهلية والساحلية.

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وفي ساعات الليل، تصبح الأجواء لطيفة في المناطق الجبلية، وأقل اعتدالاً في المناطق السهلية والساحلية.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في يوم الخميس، يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، لتصبح ضمن معدلها السنوي العام، فيما يكون الطقس صافيا وحارا خلال ساعات النهار، ولا سيما وقت الظهيرة.

وتعاود درجات الحرارة الانخفاض خلال ساعات المساء والليل، لتصبح الأجواء لطيفة ومنعشة، خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة.

الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الجمعة، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية إلى شديد الحرارة في بقية المناطق، مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق، فيما تكون حارة جدا في مناطق الأغوار.

ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بنحو درجتين مئويتين.

وخلال ساعات الليل، يصبح الطقس منعشا بشكل ملحوظ، خاصة في المناطق الجبلية.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيفا إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، خاصة خلال ساعات الذروة من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 4 مساء، ومن خطر إشعال النيران في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة، ومن ترك الأطفال أو كبار السن داخل المركبات المغلقة.

كما حذرت من ترك الأطفال أو كبار السن داخل المركبات المغلقة، نظرا لما قد يشكله ارتفاع درجات الحرارة من خطر على حياتهم.