موجة حرّ صيفية مستمرة.. ارتفاع درجات الحرارة حتى الثلاثاء

تستمر الأجواء الصيفية الحارة خلال الأيام المقبلة، مع بقاء درجات الحرارة أعلى من معدلاتها السنوية، فيما تميل الأجواء إلى الاعتدال والانتعاش ليلاً، خاصة في المناطق الجبلية، وفق توقعات الأرصاد.

تتراجع درجات الحرارة اليوم، الخميس، بشكل طفيف لتصبح حول معدلاتها السنوية، فيما يسود طقس صافٍ وحار، تشتد حدته خلال ساعات الظهيرة. وتنخفض الحرارة مساءً وليلاً، لتصبح الأجواء لطيفة ومنعشة، خصوصا في المناطق الجبلية.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة، تنشط أحيانا، فيما يكون ارتفاع موج البحر خفيفا إلى متوسط.

ويوم الجمعة، يستمر الطقس الحار، ويصبح شديد الحرارة في معظم المناطق، مع ارتفاع في مستوى الرطوبة، بينما تسود أجواء شديدة الحرارة في الأغوار. وتبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي بنحو درجتين مئويتين، قبل أن تميل الأجواء إلى الاعتدال والانتعاش ليلاً.

أما السبت، فيطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي بنحو ثلاث درجات مئوية، ويستمر الطقس صيفيا وحارا نهارا، فيما تكون الأجواء منعشة ليلاً وتميل إلى البرودة قليلا في المناطق الجبلية المرتفعة.

ويستمر الطقس الحار يوم الأحد، مع بقاء درجات الحرارة أعلى من معدلها بنحو ثلاث درجات مئوية، في حين تسود أجواء لطيفة ومنعشة خلال ساعات الليل.

ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة يوم الإثنين، ويبقى الطقس صيفيا حارا نسبيا نهارا، مع درجات حرارة أعلى بقليل من معدلها السنوي، بينما تكون الأجواء ليلاً منعشة ولطيفة، خاصة في المناطق الجبلية.

ويوم الثلاثاء، يستمر الطقس الحار، إذ تكون الأجواء حارة في الجبال والمناطق المرتفعة، وأكثر حرارة في المناطق السهلية والساحلية، فيما تسود أجواء شديدة الحرارة في الأغوار. وتنخفض الحرارة ليلاً، وتصبح الأجواء منعشة في المناطق الجبلية، ولطيفة إلى حد أقل في المناطق السهلية والساحلية.