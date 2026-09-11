أجواء حارة حتى الثلاثاء ودرجات الحرارة أعلى من معدلها

يستمر الطقس الحار خلال الأيام المقبلة، مع بقاء درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي بنحو 2-3 درجات مئوية.

تستمر الأجواء الحارة خلال الأيام المقبلة، مع بقاء درجات الحرارة أعلى من معدلاتها السنوية، على أن تشهد ساعات الليل طقسًا أكثر اعتدالًا وانتعاشًا.

ويكون الطقس اليوم الجمعة حارًا إلى شديد الحرارة في معظم المناطق، مع ارتفاع في نسبة الرطوبة، فيما تسود أجواء شديدة الحرارة في الأغوار. وتكون درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي بنحو درجتين مئويتين، قبل أن تنخفض ليلًا وتصبح الأجواء معتدلة ومنعشة.

ويطرأ يوم السبت ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها بنحو ثلاث درجات مئوية. ويسود طقس صيفي حار خلال ساعات النهار، بينما تكون الأجواء ليلًا منعشة، وتميل إلى البرودة في المناطق الجبلية المرتفعة.

ويستمر الطقس الحار يوم الأحد، مع بقاء درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي بنحو ثلاث درجات مئوية، في حين تكون الأجواء ليلًا لطيفة ومنعشة.

ولا يطرأ تغير يذكر يوم الإثنين، إذ يستمر الطقس صيفيًا حارًا نسبيًا خلال النهار، مع درجات حرارة أعلى بقليل من معدلها السنوي، بينما تسود أجواء لطيفة ومنعشة ليلًا، خاصة في المناطق الجبلية.

ويستمر الطقس الحار يوم الثلاثاء، حيث تكون الأجواء حارة في المناطق الجبلية والمرتفعة، وأكثر حرارة في المناطق السهلية والساحلية، فيما تبقى الأجواء شديدة الحرارة في الأغوار. وتنخفض درجات الحرارة خلال ساعات الليل، وتسود أجواء منعشة في الجبال ولطيفة نسبيًا في المناطق السهلية والساحلية.