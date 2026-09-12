حالة الطقس: طقس صيفي حار نهارا ومنعش ليلا

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الطقس، اليوم السبت، حارا إلى شديد الحرارة في معظم المناطق، مع ارتفاع ملحوظ في نسبة الرطوبة على السهل الساحلي. وخلال ساعات النهار، يسود طقس صيفي حار في المناطق الجبلية والمرتفعة...

يطرأ اليوم السبت ارتفاع طفيف إضافي على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو ثلاث درجات مئوية. وتسود أجواء صيفية حارة نهارا في معظم المناطق، وشديدة الحرارة في الأغوار، فيما تنخفض الحرارة مساء لتصبح الأجواء منعشة، خصوصا في المناطق الجبلية المرتفعة.

ويتوقع الراصد الجوي أن يكون الطقس، اليوم السبت، حارا إلى شديد الحرارة في معظم المناطق، مع ارتفاع ملحوظ في نسبة الرطوبة على السهل الساحلي. وخلال ساعات النهار، يسود طقس صيفي حار في المناطق الجبلية والمرتفعة، بينما يكون أكثر حرارة في المناطق السهلية والساحلية، وشديد الحرارة في مناطق الأغوار.

أما خلال ساعات المساء والليل، فتنخفض درجات الحرارة تدريجيا، لتصبح الأجواء منعشة في المناطق الجبلية، ومائلة إلى البرودة في المرتفعات، في حين تبقى لطيفة نسبيا في السهل الساحلي.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما يبقى البحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج، وهو ما يلائم النشاطات البحرية والسباحة في ساعات الصباح.

وبحسب توقعات الأرصاد، يستمر الطقس الحار غدا الأحد أيضا، مع بقاء درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي بنحو ثلاث درجات مئوية نهارا، على أن تكون الأجواء ليلا لطيفة ومنعشة.

وحذّرت الأرصاد الجوية من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، خصوصا في ساعات الذروة من الساعة 11 صباحا وحتى 4 عصرا، ونبّهت إلى ضرورة الحيطة من مخاطر اشتعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.