طقس حار حتى الثلاثاء وانخفاض تدريجي على درجات الحرارة

يستمر الطقس حارًا خلال الأيام المقبلة، مع بقاء درجات الحرارة أعلى من معدلاتها السنوية، قبل أن تنخفض تدريجيًا اعتبارًا من الأربعاء.

يستمر الطقس الحار خلال الأيام المقبلة، مع بقاء درجات الحرارة أعلى من معدلاتها السنوية، قبل أن تبدأ بالانخفاض تدريجيًا اعتبارًا من منتصف الأسبوع.

ويكون الطقس اليوم الأحد حارًا، وتبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي بنحو ثلاث درجات مئوية، فيما تكون الأجواء ليلًا لطيفة ومنعشة، لا سيما في المناطق المرتفعة.

ولا يطرأ تغير يذكر يوم الإثنين، إذ يستمر الطقس صيفيًا حارًا نسبيًا خلال ساعات النهار، مع درجات حرارة أعلى بقليل من معدلاتها السنوية. وفي ساعات الليل تسود أجواء لطيفة ومنعشة، خصوصًا في المناطق الجبلية.

أما يوم الثلاثاء، فيستمر الطقس حارًا في المناطق الجبلية والمرتفعة، وأكثر حرارة في المناطق السهلية والساحلية، بينما تبقى الأجواء شديدة الحرارة في الأغوار. وتنخفض درجات الحرارة ليلًا، مع أجواء منعشة في الجبال ولطيفة نسبيًا في المناطق السهلية والساحلية.

ويطرأ يوم الأربعاء انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ليصبح الطقس صيفيًا عاديًا وحارًا نسبيًا إلى حار خلال ساعات الظهيرة، وتكون درجات الحرارة حول معدلاتها السنوية لمثل هذا الوقت من العام. وفي المساء والليل، تسود أجواء منعشة، خاصة في المناطق الجبلية.

ويستمر الطقس يوم الخميس على حاله تقريبًا، مع درجات حرارة ضمن معدلاتها السنوية، وأجواء صيفية عادية وحارة نسبيًا إلى حارة خلال ساعات الظهيرة. وتكون الأجواء في المساء والليل لطيفة ومنعشة، خصوصًا في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة.

أما يوم الجمعة، فتسجل درجات الحرارة انخفاضًا طفيفًا، مع استمرار الأجواء الصيفية العادية، ويكون الطقس حارًا نسبيًا إلى حار خلال ساعات الظهيرة، فيما تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها السنوية. وتسود أجواء منعشة خلال ساعات المساء والليل، خاصة في المناطق الجبلية.