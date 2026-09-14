استمرار الأجواء الحارة مع تراجع الحرارة تدريجيًا

تستمر الأجواء الصيفية الحارة نسبيًا إلى الحارة خلال الأيام المقبلة، مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتعود إلى معدلاتها السنوية.

تستمر الأجواء الصيفية خلال الأيام المقبلة، مع طقس حار نسبيًا إلى حار نهارًا، وانخفاض تدريجي طفيف على درجات الحرارة لتعود إلى معدلاتها السنوية، فيما تكون الأجواء مساءً وليلاً لطيفة ومنعشة، خاصة في المناطق الجبلية.

ولا يطرأ تغير يذكر على حالة الطقس اليوم الإثنين، إذ تبقى الأجواء صيفية حارة نسبيًا خلال النهار، مع درجات حرارة أعلى قليلًا من معدلاتها السنوية، بينما تكون الأجواء ليلًا لطيفة ومنعشة، خاصة في المناطق الجبلية.

ويستمر الطقس يوم الثلاثاء حارًا في المناطق الجبلية والمرتفعة، وأكثر حرارة في المناطق السهلية والساحلية، فيما تبقى الأجواء شديدة الحرارة في الأغوار. وتنخفض درجات الحرارة ليلًا، وتسود أجواء منعشة في الجبال ولطيفة نسبيًا في المناطق السهلية والساحلية.

ويطرأ الأربعاء انخفاض طفيف على درجات الحرارة، لتصبح حول معدلاتها السنوية، ويكون الطقس صيفيًا عاديًا وحارًا نسبيًا إلى حار خلال ساعات الظهيرة، بينما تسود أجواء لطيفة ومنعشة مساءً وليلاً، خصوصًا في المناطق الجبلية.

ولا يطرأ تغير يذكر يوم الخميس، إذ تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها السنوية، مع أجواء صيفية عادية وحارة نسبيًا إلى حارة خلال ساعات الظهيرة، فيما تكون الأجواء مساءً وليلاً لطيفة ومنعشة، خاصة في المناطق الجبلية.

وتنخفض درجات الحرارة يوم الجمعة بشكل طفيف، مع استمرار الأجواء الصيفية العادية والحارة نسبيًا إلى الحارة خلال ساعات الظهيرة، وتبقى درجات الحرارة حول معدلاتها السنوية، بينما تسود أجواء منعشة خلال المساء والليل، خاصة في المناطق الجبلية.