أجواء صيفية مستقرة حتى الثلاثاء.. انخفاض طفيف على الحرارة واعتدال ليلي

تستمر الأجواء الصيفية خلال الأيام المقبلة، مع تقلبات طفيفة على درجات الحرارة التي تبقى حول معدلاتها السنوية. ويسود طقس حار نسبيًا إلى حار نهارًا، فيما تكون الأجواء لطيفة ومنعشة ليلًا، خاصة في المناطق الجبلية.

تتواصل الأجواء الصيفية خلال الأيام المقبلة، مع تقلبات طفيفة على درجات الحرارة التي تبقى عمومًا حول معدلاتها السنوية، وسط أجواء حارة نسبيًا إلى حارة نهارًا، يقابلها اعتدال وانتعاش خلال ساعات المساء والليل، خصوصًا في المناطق الجبلية.

وتشير توقعات الطقس إلى استمرار هذا النمط حتى يوم الثلاثاء، مع انخفاضات طفيفة متتالية على درجات الحرارة خلال نهاية الأسبوع، يعقبها ارتفاع طفيف يوم الأحد، قبل أن تعود الحرارة إلى التراجع مجددًا مطلع الأسبوع.

الخميس: أجواء صيفية دون تغير يذكر

يكون الطقس، اليوم الخميس، مستقرًا نسبيًا، مع بقاء درجات الحرارة حول معدلاتها السنوية، دون تغيرات ملموسة.

وتسود أجواء صيفية عادية، تميل إلى الحرارة خلال ساعات النهار، وتكون حارة نسبيًا إلى حارة في فترة الظهيرة، فيما تنخفض درجات الحرارة مع حلول المساء، لتصبح الأجواء لطيفة ومنعشة خلال الليل.

الجمعة والسبت: انخفاض تدريجي على درجات الحرارة

ويطرأ، يوم الجمعة، انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، التي تبقى ضمن معدلاتها السنوية العامة، مع استمرار الأجواء الصيفية المعتادة.

وتكون الأجواء حارة نسبيًا إلى حارة خلال ساعات الظهيرة، فيما تميل إلى الاعتدال خلال المساء، وتصبح لطيفة ومنعشة ليلًا، لا سيما في المناطق الجبلية.

ويستمر التراجع الطفيف على درجات الحرارة يوم السبت، ليسود طقس معتدل نسبيًا خلال ساعات النهار والظهيرة، مع بقاء درجات الحرارة قريبة من معدلاتها العامة.

ومع تقدم ساعات المساء والليل، تنخفض الحرارة تدريجيًا، وتسود أجواء لطيفة ومنعشة، خاصة في المناطق الجبلية المتوسطة والعالية، فيما تميل الأجواء إلى البرودة النسبية في ساعات الليل المتأخرة.

الأحد: ارتفاع طفيف وحرارة في السواحل والأغوار

أما يوم الأحد، فيطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء صيفية في المناطق الجبلية والمرتفعة، فيما ترتفع الحرارة بصورة أكبر في المناطق السهلية والساحلية، حيث تسود أجواء حارة.

وتنخفض درجات الحرارة خلال ساعات الليل، لتصبح الأجواء منعشة إلى باردة نسبيًا في مختلف المناطق.

الإثنين والثلاثاء: حرارة نهارًا وانتعاش ليلًا

ولا يطرأ، يوم الإثنين، تغير يذكر على درجات الحرارة، ويستمر الطقس صيفيًا حارًا نسبيًا خلال ساعات النهار، مع أجواء معتدلة نسبيًا في المناطق الجبلية، مقابل حرارة شديدة في مناطق الأغوار.

وخلال ساعات الليل، تنخفض درجات الحرارة، وتسود أجواء منعشة، خصوصًا في المناطق الجبلية.

ويشهد يوم الثلاثاء انخفاضًا طفيفًا على درجات الحرارة، لتعود إلى معدلاتها السنوية العامة، مع استمرار الأجواء الحارة خلال ساعات النهار، واشتداد الحرارة خلال فترة الظهيرة.

ومع حلول المساء والليل، تتراجع درجات الحرارة مجددًا، وتصبح الأجواء لطيفة ومنعشة، لا سيما في المناطق الجبلية المتوسطة والعالية.

استقرار صيفي وتقلبات محدودة

وبصورة عامة، تحافظ الأجواء خلال الفترة الممتدة من الخميس وحتى الثلاثاء على طابعها الصيفي المعتاد، مع تذبذبات محدودة في درجات الحرارة، دون تغيرات كبيرة في الحالة الجوية.

ويبرز الاعتدال خلال ساعات المساء والليل، خصوصًا في المناطق الجبلية، في مقابل استمرار الأجواء الحارة نهارًا، وارتفاع درجات الحرارة بصورة ملحوظة في مناطق الأغوار خلال مطلع الأسبوع.