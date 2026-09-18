أجواء صيفية وحرارة متباينة حتى الثلاثاء.. انخفاض طفيف يسبق ارتفاعًا الأحد

تتواصل التقلبات الطفيفة على درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، مع بقائها قريبة من معدلاتها السنوية العامة. ويستمر الانخفاض حتى السبت، قبل ارتفاع طفيف الأحد، فيما تسود أجواء حارة نهارًا ومنعشة ليلًا، خاصة في المناطق الجبلية.

تستمر الأجواء الصيفية خلال الأيام المقبلة، مع تذبذب طفيف في درجات الحرارة، التي تبقى قريبة من معدلاتها السنوية العامة، وسط أجواء حارة نهارًا ومنعشة ليلًا، خصوصًا في المناطق الجبلية.

ويطرأ، اليوم الجمعة، انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، لتسود أجواء حارة نسبيًا إلى حارة خلال ساعات الظهيرة، فيما تميل الأجواء إلى الاعتدال مساءً، وتصبح لطيفة ومنعشة ليلًا، لا سيما في المناطق الجبلية.

ويستمر الانخفاض الطفيف يوم السبت، مع أجواء معتدلة نسبيًا خلال ساعات النهار والظهيرة، وبقاء درجات الحرارة قريبة من معدلاتها العامة. وتنخفض الحرارة تدريجيًا خلال المساء والليل، لتسود أجواء لطيفة ومنعشة، تميل إلى البرودة النسبية في ساعات الليل المتأخرة، خاصة في المناطق الجبلية المتوسطة والعالية.

الأحد: ارتفاع طفيف وحرارة في المناطق الساحلية والسهلية

ويطرأ، يوم الأحد، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع استمرار الأجواء الصيفية في المناطق الجبلية والمرتفعة، فيما تشتد الحرارة في المناطق السهلية والساحلية، وتسود أجواء حارة.

ومع حلول المساء والليل، تنخفض درجات الحرارة، وتصبح الأجواء منعشة إلى باردة نسبيًا في مختلف المناطق.

الإثنين والثلاثاء: أجواء حارة نهارًا ومنعشة ليلًا

ولا يطرأ، يوم الإثنين، تغير يذكر على درجات الحرارة، وتستمر الأجواء الصيفية الحارة نسبيًا خلال ساعات النهار، فيما تكون معتدلة نسبيًا في المناطق الجبلية، مقابل أجواء شديدة الحرارة في الأغوار.

وتنخفض درجات الحرارة ليلًا، لتسود أجواء منعشة، خصوصًا في المناطق الجبلية.

أما يوم الثلاثاء، فيطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، لتعود إلى معدلاتها السنوية العامة، مع استمرار الأجواء الحارة نهارًا، واشتداد الحرارة خلال ساعات الظهيرة.

وتتراجع درجات الحرارة مع حلول المساء والليل، لتصبح الأجواء لطيفة ومنعشة، لا سيما في المناطق الجبلية المتوسطة والعالية.