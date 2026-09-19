حالة الطقس: غائم جزئيًا واحتمال زخات متفرقة

يبقى الطقس غائمًا جزئيًا إلى صاف مع درجات حرارة قريبة من معدلاتها العامة وتبقى الفرصة مهيأة لهطول أمطار محلية خفيفة في بعض المناطق فيما تهب رياح غربية إلى شمالية غربية.

تكون درجات الحرارة دون معدلاتها السنوية العامة، اليوم السبت، والطقس يبقى غائمًا جزئيًا مع فرص مهيأة لهطول أمطار خفيفة في شمال البلاد وفي المناطق الساحلية، مع نشاط الرياح على فترات أثناء ساعات المساء والليل.

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الأحد: ترتفع درجات الحرارة قليلاً مع بقائها دون معدلاتها السنوية العامة، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا إلى صافٍ وحارًا نسبيًا منتصف النهار ومائلاً للبرودة أثناء ساعات المساء والليل.

الاثنين: تواصل درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح حول معدلاتها السنوية العامة، ويكون الطقس حارًا نسبيًا إلى حار خلال ساعات النهار، ولطيفًا أثناء ساعات المساء والليل.

الثلاثاء: تنخفض درجات الحرارة لتصبح دون معدلاتها السنوية العامة بقليل، ويكون الطقس حارًا نسبيًا وغائمًا جزئيًا إلى صافٍ خلال ساعات النهار ولطيفًا مساءً يميل قليلاً للبرودة فوق الجبال ليلاً.

الأربعاء: لا يطرأ تغير ملحوظ على درجات الحرارة التي تستمر دون معدلاتها العامة بقليل، ويستمر الطقس حارًا نسبيًا أثناء ساعات النهار، ولطيفًا يميل قليلاً للبرودة فوق الجبال خلال ساعات المساء والليل.