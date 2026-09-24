حالة الطقس: تراجع الحرارة واستمرار الأجواء الحارة

يستمر الطقس صيفيا معتدلا نسبيا الخميس والجمعة، مع بقاء درجات الحرارة دون معدلاتها العامة بنحو درجتين مئويتين، وارتفاعها بشكل ملحوظ في المناطق السهلية والساحلية والأغوار.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الطقس، اليوم الخميس، غائما جزئيا الى صاف، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة بحيث تبقى أدنى معدلها السنوي العام حدود درجتين مئويتين.

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ويستمر الطقس صيفيا اعتياديا خلال ساعات النهار في المناطق الجبلية والمرتفعة، فيما يسود جو حار بشكل ملحوظ في المناطق السهلية والساحلية، وشديد الحرارة في الأغوار.

ومع ساعات الليل، تنخفض درجات الحرارة تدريجيا، ويصبح الطقس منعشا في مختلف المناطق، خاصة الجبلية منها، بينما يكون الانتعاش أقل في المناطق السهلية والساحلية.

الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الجمعة، لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، ويستمر الطقس صيفيا اعتياديا بشكل عام خلال ساعات النهار، بما في ذلك المناطق الجبلية والمرتفعة.

ويكون الجو حارا ضمن معدلاته المعتادة في المناطق السهلية والساحلية، فيما يسود طقس شديد الحرارة في الأغوار.

وخلال ساعات الليل، تنخفض درجات الحرارة ويصبح الطقس منعشا في مختلف المناطق، خاصة الجبلية منها، وكذلك في المناطق السهلية والساحلية.

تكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيفا إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما في يوم السبت، يستمر الطقس صيفيا اعتياديا خلال ساعات النهار، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف.

ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية،

وتكون الأجواء حارة نسبيا في الأغوار، وأقل حرارة في المناطق السهلية والمنخفضة.

ومع ساعات الليل، تنخفض درجات الحرارة ويسود طقس منعش، يميل إلى البرودة النسبية في الجبال العالية، فيما يكون لطيفا ومنعشا في المناطق السهلية والساحلية والمنخفضة.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، والبحر خفيفا إلى متوسط ارتفاع الموج.