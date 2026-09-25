حالة الطقس: أجواء صيفية معتدلة في نهاية الأسبوع

تتجه الأجواء نحو مزيد من الاعتدال السبت مع انخفاض إضافي على درجات الحرارة، لتصبح دون المعدل بنحو 4 درجات، فيما تميل الأجواء ليلا إلى الانتعاش والبرودة النسبية في المرتفعات.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الطقس، اليوم الجمعة، غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين.

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ويستمر الطقس صيفيا اعتياديا بشكل عام خلال ساعات النهار، بما في ذلك المناطق الجبلية والمرتفعة.

ويكون الجو حارا ضمن معدلاته المعتادة في المناطق السهلية والساحلية، فيما يسود طقس شديد الحرارة في الأغوار.

وخلال ساعات الليل، تنخفض درجات الحرارة ويصبح الطقس منعشا في مختلف المناطق، خاصة الجبلية منها، وكذلك في المناطق السهلية والساحلية.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيفا إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما في يوم السبت، يستمر الطقس صيفيا اعتياديا خلال ساعات النهار، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف.

ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية.

وتكون الأجواء حارة نسبيا في الأغوار، وأقل حرارة في المناطق السهلية والمنخفضة.

ومع ساعات الليل، تنخفض درجات الحرارة ويسود طقس منعش، يميل إلى البرودة النسبية في الجبال العالية، فيما يكون لطيفا ومنعشا في المناطق السهلية والساحلية والمنخفضة.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، والبحر خفيفا إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما في يوم الأحد، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيفا إلى متوسط ارتفاع الموج.

في يوم الإثنين، يكون الطقس صيفيا عاديا خلال ساعات النهار، دون تغير يذكر على درجات الحرارة.

وتكون الأجواء صيفية عادية في المناطق الجبلية، فيما تسود أجواء حارة إلى شديدة الحرارة في المناطق الغورية.

وخلال ساعات الليل، تميل الأجواء إلى الانتعاش، خاصة في المناطق الجبلية.

أما في يوم الثلاثاء، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، لتصبح حول معدلها السنوي العام أو أقل بقليل.

ويسود طقس معتدل نسبيًا خلال ساعات النهار، مع استمرار انخفاض الحرارة خلال ساعات المساء والليل، لتصبح الأجواء لطيفة ومنعشة، خاصة في الجبال المتوسطة والعالية، وتميل إلى البرودة النسبية في ساعات الليل المتأخرة.

يوم الأربعاء، تبقى درجات الحرارة منخفضة نسبيا ودون معدلها السنوي العام، فيما يسود طقس معتدل نسبيًا خلال ساعات النهار.

ومع ساعات المساء والليل، تصبح الأجواء لطيفة ومنعشة، خصوصا في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، وتميل إلى البرودة النسبية، وقد تصبح باردة خلال ساعات الليل المتأخرة.