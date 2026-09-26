حالة الطقس: حار نسبيًا نهارًا يميل للبرودة مساءً

تستمر درجات الحرارة دون تغير ملحوظ، ويبقى الطقس حارًا نسبيًا بوجهٍ عام حتى الثلاثاء حيث تخفض لتصبح دون معدلاتها السنوية العامة بحدود 4 درجات.

يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة، اليوم السبت، ويبقى الطقس حارًا نسبيًا خاصة في ساعات منتصف النهار فيما يتحول إلى مائل للبرودة أثناء ساعات المساء والليل، وتظهر سحب منخفضة.

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الأحد: تستمر درجات الحرارة دون تغير ملحوظ، ويبقى الطقس حارًا نسبيًا بوجهٍ عام خلال ساعات منتصف النهار، لطيفًا أثناء ساعات المساء، ويميل للبرودة بمناطق جبلية ليلا.

الاثنين: يكون الطقس حارًا نسبيًا خلال ساعات منتصف النهار، لطيفًا في أوقات المساء، ويميل للبرودة في المناطق الجبلية في ساعات المساء.

الثلاثاء: تنخفض درجات الحرارة لتصبح دون معدلاتها السنوية العامة بحدود 4 درجات، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا ومعتدلاً خلال ساعات النهار وباردًا نسبيًا رطبًا مساءً وليلاً وتنشط الرياح على فترات.

الأربعاء: تبقى درجات الحرارة دون تغير ملحوظ وتستمر دون معدلاتها، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا ومعتدلاً خلال ساعات النهار وباردًا نسبيًا مساءً وليلاً، وتنشط الرياح على فترات.