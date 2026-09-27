حالة الطقس: أجواء خريفية وأمطار متفرقة في الأيام المقبلة

تشير توقعات الطقس إلى أجواء متقلبة خلال الأيام المقبلة، مع استمرار درجات الحرارة دون معدلاتها المعتادة، وفرص محدودة لهطول أمطار محلية تتزايد منتصف الأسبوع، قبل أن تتجه الأجواء تدريجيًا نحو طابع خريفي أكثر وضوحا، خاصة الخميس والجمعة.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الطقس، اليوم الأحد، غائما جزئيا إلى صاف ومعتدل في بعض المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية.

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وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيفا إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما في يوم الإثنين، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، ومعتدل في معظم المناطق.

ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بحيث تبقى أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق.

وتكون الأجواء صيفية عادية في المناطق الجبلية، فيما تسود أجواء حارة إلى شديدة الحرارة في المناطق الغورية.

وخلال ساعات الليل، تميل الأجواء إلى الانتعاش، خاصة في المناطق الجبلية.

والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي يوم الثلاثاء، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق.

ويسود طقس معتدل نسبيا خلال ساعات النهار، مع استمرار انخفاض الحرارة خلال ساعات المساء والليل، لتصبح الأجواء لطيفة ومنعشة، خاصة في الجبال المتوسطة والعالية، وتميل إلى البرودة النسبية في ساعات الليل المتأخرة.

والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

يوم الأربعاء، تبقى درجات الحرارة منخفضة نسبيا ودون معدلها السنوي العام، فيما يسود طقس معتدل نسبيًا خلال ساعات النهار.

ومع ساعات المساء والليل، تصبح الأجواء لطيفة ومنعشة، خصوصا في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، وتميل إلى البرودة النسبية، وقد تصبح باردة خلال ساعات الليل المتأخرة.

أما في يوم الخميس، تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس، ويكون الطقس غائمًا جزئيا نهارا، مع احتمال تساقط زخات محلية من الأمطار في بعض المناطق، وسط ظهور كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة.

وتكون درجات الحرارة أدنى بقليل من معدلها السنوي لمثل هذا الوقت من العام، فيما يسود طقس منعش خلال ساعات المساء والليل، ويكون أكثر برودة في المناطق الجبلية.

وفي يوم الجمعة، يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، ويصبح الطقس خريفيا بامتياز، مع أجواء غائمة جزئيا وفرصة لزخات محلية من الأمطار في مناطق متفرقة، خاصة شمال ووسط البلاد والمناطق الساحلية.

وتبقى درجات الحرارة أدنى بقليل من معدلها السنوي، فيما يتحول الطقس مساء وليلا إلى بارد نسبيا، ويكون باردا في المناطق الجبلية.

أما في يوم السبت، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتسود أجواء خريفية في الجبال والمناطق المرتفعة، بينما تميل الأجواء إلى شبه الصيفية في المناطق السهلية والساحلية.

وخلال ساعات الليل، يصبح الطقس باردا نسبيا إلى بارد في المناطق الجبلية، وباردا نسبيا في السهول والمناطق الساحلية.