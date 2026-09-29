حالة الطقس: انخفاض متواصل في الحرارة وأمطار متفرقة

تكون الأجواء ألطف ليلا وأبرد في المناطق الجبلية، فيما يتوقع استقرار نسبي وارتفاع طفيف في الحرارة يوم السبت.

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق.

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ويسود طقس معتدل نسبيا خلال ساعات النهار، مع استمرار انخفاض الحرارة خلال ساعات المساء والليل، لتصبح الأجواء لطيفة ومنعشة، خاصة في الجبال المتوسطة والعالية، وتميل إلى البرودة النسبية في ساعات الليل المتأخرة.

والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

يوم الأربعاء، يكون الجو غائما جزئيا بوجه عام ومعتدلا في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، لتبقى أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، خاصة الشمالية.

ومع ساعات المساء والليل، تصبح الأجواء لطيفة ومنعشة، خصوصا في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، وتميل إلى البرودة النسبية، وقد تصبح باردة خلال ساعات الليل المتأخرة.

وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

أما في يوم الخميس، يكون الجو غائما جزئيا بوجه عام ومعتدلا في معظم المناطق، وسط ظهور كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة.

ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، وتسقط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، خاصة الشمالية. وسط ظهور كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة.

ويسود طقس منعش خلال ساعات المساء والليل، ويكون أكثر برودة في المناطق الجبلية.

وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وفي يوم الجمعة، يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، ويصبح الطقس خريفيا بامتياز، مع أجواء غائمة جزئيا وفرصة لزخات محلية من الأمطار في مناطق متفرقة، خاصة شمال ووسط البلاد والمناطق الساحلية.

وتبقى درجات الحرارة أدنى بقليل من معدلها السنوي، فيما يتحول الطقس مساء وليلا إلى بارد نسبيا، ويكون باردا في المناطق الجبلية.

أما في يوم السبت، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتسود أجواء خريفية في الجبال والمناطق المرتفعة، بينما تميل الأجواء إلى شبه الصيفية في المناطق السهلية والساحلية.

وخلال ساعات الليل، يصبح الطقس باردا نسبيا إلى بارد في المناطق الجبلية، وباردا نسبيا في السهول والمناطق الساحلية.