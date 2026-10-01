حالة الطقس: أجواء خريفية وأمطار متفرقة حتى السبت

تتأثر البلاد بأجواء خريفية متقلبة خلال الأيام المقبلة، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وفرص لهطول زخات متفرقة، خاصة في شمال ووسط البلاد والسواحل، قبل أن تعود درجات الحرارة للارتفاع تدريجيا اعتبارا من السبت، مع استمرار برودة الأجواء ليلا.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الطقس، اليوم الخميس، غائما جزئيا بوجه عام ومعتدلا في معظم المناطق، وسط ظهور كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، وتسقط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، خاصة الشمالية. وسط ظهور كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة.

ويسود طقس منعش خلال ساعات المساء والليل، ويكون أكثر برودة في المناطق الجبلية.

وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وفي يوم الجمعة، يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، ويصبح الطقس خريفيا بامتياز، مع أجواء غائمة جزئيا وفرصة لزخات محلية من الأمطار في مناطق متفرقة، خاصة شمال ووسط البلاد والمناطق الساحلية.

وتبقى درجات الحرارة أدنى بقليل من معدلها السنوي، فيما يتحول الطقس مساء وليلا إلى بارد نسبيا، ويكون باردا في المناطق الجبلية.

وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

أما في يوم السبت، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتسود أجواء خريفية في الجبال والمناطق المرتفعة، بينما تميل الأجواء إلى شبه الصيفية في المناطق السهلية والساحلية.

وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، خاصة الشمالية.

وخلال ساعات الليل، يصبح الطقس باردا نسبيا إلى بارد في المناطق الجبلية، وباردا نسبيا في السهول والمناطق الساحلية.

وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وفي يوم الأحد، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس خريفيا معتدلا، مع أجواء حارة نسبيا خلال ساعات الظهيرة، وتبقى درجات الحرارة حول معدلها السنوي لمثل هذا الوقت من العام.

وتميل الأجواء إلى الانتعاش مساء وليلا، خاصة في المناطق الجبلية، قبل أن تصبح باردة نسبيا لاحقا.

أما في يوم الإثنين، تنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف، ويكون الطقس خريفيا وغائما جزئيا، مع بقائها حول معدلها السنوي.

وتتهيأ الفرصة لهطول زخات محلية من الأمطار في بعض المناطق، فيما تسود أجواء منعشة مساء وليلا، خاصة في المناطق الجبلية، وتصبح باردة نسبيا إلى باردة خلال ساعات الليل المتأخرة والفجر.

يوم الثلاثاء، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس خريفيا معتدلا، وتبقى درجات الحرارة حول معدلها السنوي. وتسود أجواء منعشة مساء وليلا، خصوصا في المناطق الجبلية، مع تحولها إلى باردة نسبيا خلال ساعات الليل المتأخرة.