تقلبات خريفية وأمطار متفرقة في الأيام المقبلة

تتواصل الأجواء الخريفية خلال الأيام المقبلة، مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة وفرصة لهطول زخات محلية متفرقة، خصوصًا في المناطق الشمالية والساحلية.

تشهد البلاد خلال الأيام المقبلة أجواء خريفية متقلبة، مع تراجع طفيف على درجات الحرارة وفرص لهطول أمطار محلية متفرقة، خصوصًا في المناطق الشمالية والوسطى والساحلية.

وتنخفض درجات الحرارة اليوم الجمعة لتبقى دون معدلاتها السنوية بقليل، فيما تسود أجواء غائمة جزئيًا مع احتمال هطول زخات محلية، قبل أن تنخفض درجات الحرارة ليلًا ويصبح الطقس باردًا نسبيًا، خاصة في المناطق الجبلية.

وترتفع الحرارة بشكل طفيف يوم السبت، مع أجواء خريفية في الجبال والمناطق المرتفعة، تميل إلى الدفء في السهول والساحل، فيما تبقى فرص الأمطار محدودة ومتركزة في بعض المناطق الشمالية.

وتواصل درجات الحرارة ارتفاعها الطفيف يوم الأحد، وسط أجواء خريفية معتدلة تميل إلى الحرارة نسبيًا خلال ساعات الظهيرة، قبل أن تنخفض الحرارة مساءً وتسود أجواء منعشة وباردة نسبيًا في المناطق الجبلية.

أما يوم الإثنين، فتتراجع درجات الحرارة قليلًا، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا وخريفيًا، مع فرصة لزخات محلية من الأمطار في مناطق متفرقة، فيما تزداد برودة الأجواء ليلًا.

ويستمر الطقس الخريفي المعتدل يوم الثلاثاء، مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وبقائها حول معدلها السنوي، على أن تسود أجواء منعشة ليلًا وتصبح باردة نسبيًا في ساعات الليل المتأخرة.

وتكون الرياح خلال الأيام المقبلة جنوبية غربية إلى شمالية غربية، معتدلة السرعة وتنشط أحيانًا، فيما يكون البحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.