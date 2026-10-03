حالة الطقس: يميل للحرارة مع فرص أمطار متفرقة

يبقى الطقس غائمًا جزئيًا إلى غائم مع احتمال سقوط أمطار محلية، وخلال ساعات المساء والليل يكون الطقس باردًا نسبيًا.

ترتفع درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها السنوية العامة، اليوم السبت، مع بقاء الطقس غائمًا جزئيًا صباحًا واستمرار فرص هطول زخات أمطار في شمال البلاد والساحل، ويميل الطقس للحرارة أثناء ساعات النهار، ويصبح باردًا نسبيًا خلال ساعات المساء والليل خاصة فوق الجبال.

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الأحد: تستمر درجات الحرارة حول معدلاتها السنوية العامة، ويكون الطقس صافيًا إلى غائمٍ جزئيًا ومائلاً للحرارة نهارًا ومائلاً للبرودة بقية الأوقات.

الاثنين: تنخفض درجات الحرارة لتصبح دون معدلاتها بقليل، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا إلى غائم بسحب عالية ومتوسطة، ويحتمل سقوط رذاذ ليلاً، ومعتدلاً خلال ساعات النهار وباردًا نسبيًا مساءً وليلاً.

الثلاثاء: تبقى درجات الحرارة دون معدلاتها بحدود بقليل، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا إلى غائم مع احتمال سقوط أمطار محلية في جنوب ووسط البلاد، وخلال ساعات المساء والليل يكون الطقس باردًا نسبيًا.

الأربعاء: لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، ويظل الطقس غائمًا جزئيًا إلى صافٍ خلال ساعات النهار ومعتدلاً بوجهٍ عام.