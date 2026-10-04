انخفاض تدريجي بالحرارة واحتمال أمطار محلية الثلاثاء

تتجه درجات الحرارة إلى الانخفاض خلال الأيام المقبلة، مع أجواء غائمة جزئيًا وفرص لهطول أمطار محلية الثلاثاء، خصوصًا في جنوب ووسط البلاد.

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن تشهد البلاد خلال الأيام المقبلة تغيرات محدودة على حالة الطقس، مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة لتصبح دون معدلاتها الموسمية بقليل، إلى جانب فرص لهطول أمطار محلية في بعض المناطق.

الأحد، يبقى الطقس مستقرًا نسبيًا، وتكون درجات الحرارة حول معدلاتها السنوية العامة. ويكون الجو صافيًا إلى غائم جزئيًا، ومائلًا للحرارة خلال ساعات النهار، فيما يميل إلى البرودة خلال ساعات المساء والليل.

الإثنين، يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلاتها بقليل، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا إلى غائم، مع ظهور سحب على ارتفاعات عالية ومتوسطة. ويُحتمل تساقط الرذاذ خلال ساعات الليل، بينما يكون الجو معتدلًا نهارًا وباردًا نسبيًا مساءً وليلاً.

الثلاثاء، تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها العامة بقليل، ويستمر الطقس غائمًا جزئيًا إلى غائم، مع احتمال هطول أمطار محلية في مناطق من جنوب ووسط البلاد. ويصبح الطقس باردًا نسبيًا خلال ساعات المساء والليل.

الأربعاء، لا يطرأ تغير ملموس على درجات الحرارة، ويبقى الطقس غائمًا جزئيًا إلى صافٍ خلال ساعات النهار، مع أجواء معتدلة بشكل عام.