حالة الطقس: أجواء خريفية متقلبة خلال الأيام المقبلة

تتأثر البلاد خلال الأيام المقبلة بتقلبات جوية محدودة، تبدأ بأجواء خريفية معتدلة اليوم، قبل انخفاض ملموس على الحرارة الثلاثاء مع فرص لهطول أمطار متفرقة، فيما تعود درجات الحرارة للارتفاع الأربعاء مع استقرار نسبي على الأجواء.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الطقس، اليوم الإثنين، غائما جزئيا بوجه عام وخريفيا معتدلا في معظم المناطق، مع انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام.

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وتبقى الفرصة مهيأة لهطول زخات محلية من الأمطار في بعض المناطق، فيما تكون الأجواء منعشة خلال ساعات المساء والليل، خاصة في المناطق الجبلية، وتميل إلى البرودة نسبيا ليلا، وتصبح باردة في ساعات الفجر والصباح الباكر.

الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما في يوم الثلاثاء، يكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم، مع فرصة لسقوط زخات من الأمطار، خاصة في المناطق الشرقية والجنوبية، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا.

ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لتصبح أدنى من معدلها العام بنحو 5 درجات مئوية.

وتكون الأجواء خريفية معتدلة خلال ساعات النهار، ومنعشة مساءً وليلا، خاصة في المناطق الجبلية، قبل أن تميل إلى البرودة نسبيًا في ساعات الليل المتأخرة.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي يوم الأربعاء، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها العام بقليل.

ويبقى الطقس غائما جزئيا إلى صاف خلال ساعات النهار، مع أجواء معتدلة بشكل عام.

الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.