حالة الطقس: أجواء خريفية وأمطار متفرقة

تتأثر البلاد بأجواء خريفية متقلبة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، مع فرص للأمطار والعواصف الرعدية في بعض المناطق، قبل أن تعود درجات الحرارة إلى الارتفاع تدريجيا اعتبارا من الأربعاء، لتسود أجواء أكثر دفئا وصولا إلى طقس شبه صيفي وحار.

الأرصاد تحذر من السيول مع أمطار اليوم (Getty Images)

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الطقس اليوم الثلاثاء، غائما جزئيا إلى غائم، مع فرصة لسقوط زخات من الأمطار، خاصة في المناطق الشرقية والجنوبية، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا.

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ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لتصبح أدنى من معدلها العام بنحو 5 درجات مئوية.

وتكون الأجواء خريفية معتدلة خلال ساعات النهار، ومنعشة مساء وليلا، خاصة في المناطق الجبلية، قبل أن تميل إلى البرودة نسبيًا في ساعات الليل المتأخرة.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي يوم الأربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف معتدلا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بقليل.

ويبقى الطقس غائما جزئيا إلى صاف خلال ساعات النهار، مع أجواء معتدلة بشكل عام.

الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما في يوم الخميس، يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى صاف، ومعتدلا في معظم المناطق، مع ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بنحو 3 درجات مئوية.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

يوم الجمعة، يكون الجو صافيا وشبه صيفي خلال ساعات النهار، دون تغير يذكر على درجات الحرارة، مع أجواء أكثر حرارة من المعدل الطبيعي في المناطق السهلية والساحلية، فيما يكون الطقس حارا في الأغوار.

وخلال ساعات الليل، يصبح الجو منعشا في المناطق السهلية والساحلية، بينما تبقى الأجواء حارة في الأغوار.

أما في يوم السبت، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتسود أجواء صيفية حارة نسبيًا إلى حارة خلال ساعات النهار، بما في ذلك المناطق الجبلية والمرتفعة، فيما تكون الأجواء حارة بشكل لافت في المناطق السهلية والساحلية، وشديدة الحرارة في الأغوار.

وخلال ساعات الليل، يصبح الجو منعشا إلى بارد نسبيا في المناطق الجبلية، وأقل برودة في المناطق السهلية والساحلية.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين يوم الثلاثاء من خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية، إلى جانب خطر انزلاق المركبات على الطرق التي تشهد هطولات مطرية.