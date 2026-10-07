حالة الطقس: أجواء متقلبة وارتفاع الحرارة حتى السبت

تشير التوقعات إلى تحول تدريجي في الأجواء خلال الأيام المقبلة، مع استمرار الاستقرار وارتفاع درجات الحرارة وصولا إلى أجواء أكثر حرارة خلال عطلة نهاية الأسبوع، قبل عودة الأجواء المعتدلة ليلًا في بعض المناطق.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الطقس، اليوم الأربعاء، غائما جزئيا إلى صاف معتدلا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بقليل.

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ويبقى الطقس غائما جزئيا إلى صاف خلال ساعات النهار، مع أجواء معتدلة بشكل عام.

الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيفا إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما في يوم الخميس، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، ومعتدلا في معظم المناطق، مع ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بنحو درجتين مئويتين.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيفا إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي يوم الجمعة، يكون الجو صافيا وشبه صيفي خلال ساعات النهار، دون تغير يذكر على درجات الحرارة، لتبقى أعلى من معدلها العام بنحو درجتين مئويتين، مع أجواء أكثر حرارة من المعدل الطبيعي في المناطق السهلية والساحلية، فيما يكون الطقس حارا في الأغوار.

وخلال ساعات الليل، يصبح الجو منعشا في المناطق السهلية والساحلية، بينما تبقى الأجواء حارة في الأغوار.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيفا إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما في يوم السبت، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتسود أجواء صيفية حارة نسبيًا إلى حارة خلال ساعات النهار، بما في ذلك المناطق الجبلية والمرتفعة، فيما تكون الأجواء حارة بشكل لافت في المناطق السهلية والساحلية، وشديدة الحرارة في الأغوار.

وخلال ساعات الليل، يصبح الجو منعشا إلى بارد نسبيا في المناطق الجبلية، وأقل برودة في المناطق السهلية والساحلية.